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ATR Color - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iATR (Average True Range, ATR) в виде цветной гистограммы. Управление цветом: сравнивается значение текущего и предыдущего столбца
Рис. 1. ATR Color
MA on CCI EA
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора MA on CCI EAMA on ATR Color N bars EA
Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора MA on ATR Color N bars
Simple iFractal EA
Простой советник по индикатору iFractal (Fractal)Simple Correlation EA
Простой советник по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/5481