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Индикаторы

ATR Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2749
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iATR (Average True Range, ATR) в виде цветной гистограммы. Управление цветом: сравнивается значение текущего и предыдущего столбца

ATR Color

Рис. 1. ATR Color

MA on CCI EA MA on CCI EA

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора MA on CCI EA

MA on ATR Color N bars EA MA on ATR Color N bars EA

Отложенные Stop ордера по сигналам пользовательского индикатора MA on ATR Color N bars

Simple iFractal EA Simple iFractal EA

Простой советник по индикатору iFractal (Fractal)

Simple Correlation EA Simple Correlation EA

Простой советник по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/5481