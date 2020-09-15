CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ParabolicSAR Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1867
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Цветная гистограмма показывает текущее направление тренда индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR). Столбики гистограммы всегда одного размера, а сам тренд определяется по цвету столбика. 

На рисунке ниже можно увидеть принцип работы гистограммы (индикатор 'Parabolic SAR' был добавлен на график вручную - для примера)

ParabolicSAR Histogram

Рис. 1. ParabolicSAR Histogram

После прикрепления индикатора 'ParabolicSAR Histogram' на график рекомендуется уменьшить высоту подокна индикатора - в таком случае индикатор будет лучше восприниматься визуально.

Simple Correlation EA Simple Correlation EA

Простой советник по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/5481

Simple iFractal EA Simple iFractal EA

Простой советник по индикатору iFractal (Fractal)

Stochastic Other TimeFrame Stochastic Other TimeFrame

Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с таймфрейма отличного от текущего

Stochastic Other TimeFrame EA Stochastic Other TimeFrame EA

Торговая стратегия на двух индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - с текущего таймфрейма и с другого.