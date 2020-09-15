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ParabolicSAR Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Цветная гистограмма показывает текущее направление тренда индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR). Столбики гистограммы всегда одного размера, а сам тренд определяется по цвету столбика.
На рисунке ниже можно увидеть принцип работы гистограммы (индикатор 'Parabolic SAR' был добавлен на график вручную - для примера)
Рис. 1. ParabolicSAR Histogram
После прикрепления индикатора 'ParabolicSAR Histogram' на график рекомендуется уменьшить высоту подокна индикатора - в таком случае индикатор будет лучше восприниматься визуально.
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