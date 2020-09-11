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Simple iFractal EA - эксперт для MetaTrader 5
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Описание идеи
Это очень простой (в плане реализации кода) советник по индикатору iFractal (Fractal). На рынке может быть только одна позиция. Проверяем сигнал только в момент рождения нового бара. Объем позиции всегда равен минимальному лоту. Трейлинга нет. Если на рынке есть позиция BUY и Мы получили сигнал на открытие SELL: сначала закрываем позицию BUY и только затем открываем SELL. Если на рынке есть позиция SELL и Мы получили сигнал на открытие BUY: сначала закроем позицию SELL и только затем откроем BUY.
Рис. 1. Simple iFractal EA
Так как торговля идёт минимальным лотом - в коде нет входного параметра размера лота и соответственно нет проверки корректности введенного лота. При открытии позиции есть только одна проверка - на достаточность маржи, а результат торговой операции не проверяется: если позиция не выставилась то сигнал будет просто потярян.
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