Описание идеи

Это очень простой (в плане реализации кода) советник по индикатору iFractal (Fractal). На рынке может быть только одна позиция. Проверяем сигнал только в момент рождения нового бара. Объем позиции всегда равен минимальному лоту. Трейлинга нет. Если на рынке есть позиция BUY и Мы получили сигнал на открытие SELL: сначала закрываем позицию BUY и только затем открываем SELL. Если на рынке есть позиция SELL и Мы получили сигнал на открытие BUY: сначала закроем позицию SELL и только затем откроем BUY.

Рис. 1. Simple iFractal EA

Так как торговля идёт минимальным лотом - в коде нет входного параметра размера лота и соответственно нет проверки корректности введенного лота. При открытии позиции есть только одна проверка - на достаточность маржи, а результат торговой операции не проверяется: если позиция не выставилась то сигнал будет просто потярян.



