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Simple iFractal EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2207
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Описание идеи

Это очень простой (в плане реализации кода) советник по индикатору iFractal (Fractal). На рынке может быть только одна позиция. Проверяем сигнал только в момент рождения нового бара. Объем позиции всегда равен минимальному лоту. Трейлинга нет. Если на рынке есть позиция BUY и Мы получили сигнал на открытие SELL: сначала закрываем позицию BUY и только затем открываем SELL. Если на рынке есть позиция SELL и Мы получили сигнал на открытие BUY: сначала закроем позицию SELL и только затем откроем BUY.

Simple iFractal EA

Рис. 1. Simple iFractal EA

Так как торговля идёт минимальным лотом - в коде нет входного параметра размера лота и соответственно нет проверки корректности введенного лота. При открытии позиции есть только одна проверка - на достаточность маржи, а результат торговой операции не проверяется: если позиция не выставилась то сигнал будет просто потярян.


ATR Color ATR Color

Индикатор iATR (Average True Range, ATR) в виде цветной гистограммы

MA on CCI EA MA on CCI EA

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора MA on CCI EA

Simple Correlation EA Simple Correlation EA

Простой советник по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/5481

ParabolicSAR Histogram ParabolicSAR Histogram

Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) в виде цветной гистограммы