Идея индикатора

Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с чужого таймфрейма в своём подокне. Таймфрейм индикатора (параметр 'Stochastic Other: timeframe') не может быть меньше текущего таймфрейма графика.

В окне 'Data Window' индикатор подписывается заданным таймфреймом (на рисунке ниже показан пример для параметра 'Stochastic Other: timeframe' - D1)





Рис. 1. Пример применения стандартного Stochastic и Stochastic Other TimeFrame