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Stochastic Other TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с чужого таймфрейма в своём подокне. Таймфрейм индикатора (параметр 'Stochastic Other: timeframe') не может быть меньше текущего таймфрейма графика.
В окне 'Data Window' индикатор подписывается заданным таймфреймом (на рисунке ниже показан пример для параметра 'Stochastic Other: timeframe' - D1)
Рис. 1. Пример применения стандартного Stochastic и Stochastic Other TimeFrame
Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) в виде цветной гистограммыSimple Correlation EA
Простой советник по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/5481
Торговая стратегия на двух индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - с текущего таймфрейма и с другого.ADX Extremum Alert
Модифицированный индикатор 'ADX Extremum' - индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки, плюс теперь проигрывается звуковой файл и звучит Alert