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Индикаторы

Stochastic Other TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2319
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с чужого таймфрейма в своём подокне. Таймфрейм индикатора (параметр 'Stochastic Other: timeframe') не может быть меньше текущего таймфрейма графика.

В окне 'Data Window' индикатор подписывается заданным таймфреймом (на рисунке ниже показан пример для  параметра 'Stochastic Other: timeframe' - D1)  

Stochastic Other TimeFrame

Рис. 1. Пример применения стандартного Stochastic и Stochastic Other TimeFrame

ParabolicSAR Histogram ParabolicSAR Histogram

Индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) в виде цветной гистограммы

Simple Correlation EA Simple Correlation EA

Простой советник по мотивам статьи https://www.mql5.com/ru/articles/5481

Stochastic Other TimeFrame EA Stochastic Other TimeFrame EA

Торговая стратегия на двух индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - с текущего таймфрейма и с другого.

ADX Extremum Alert ADX Extremum Alert

Модифицированный индикатор 'ADX Extremum' - индикатор на основе стандартного ADX - отображает экстремальные точки, плюс теперь проигрывается звуковой файл и звучит Alert