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Stochastic Intersection Arrow 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Развитие индикатора 'Stochastic Intersection Arrow' - добавлены параметры:
- Alert - включить/выключить Alert при появлении сигнала на баре
- Push notifications - включить/выключить Push уведомление при появлении сигнала на баре.
На одном баре может быть только одно уведомление.
Идея индикатора
При помощи стиля рисования DRAW_ARROW отобразить на графике моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).
На рисунке ниже показан индикатор 'Stochastic Intersection Arrow 2' (отображает объекты-стрелки) и стандартный индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Обратите внимание, что стандартный индикатор iStochastic показан только для пояснения работы пользовательского индикатора 'Stochastic Intersection Arrow' - в процессе работы стандартный индикатор iStochastic не отображается.
Рис. 1. Stochastic Intersection Arrow 2
Максимально облегченный код торговли по iMA (Moving Average,MA) относительно цены CloseLines of specific candles
Обозначение выбранных баров при помощи вертикальных линий и соединение их трендовой линей
Канал Келтнера со стандартным усреднением и с усреднением по индикатору ATRiRSI Martingale 10 Levels
Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейла