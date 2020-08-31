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Индикаторы

Stochastic Intersection Arrow 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2368
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Развитие индикатора 'Stochastic Intersection Arrow' - добавлены параметры:

  • Alert - включить/выключить Alert при появлении сигнала на баре
  • Push notifications - включить/выключить Push уведомление при появлении сигнала на баре.

На одном баре может быть только одно уведомление.


Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_ARROW отобразить на графике моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).

На рисунке ниже показан индикатор 'Stochastic Intersection Arrow 2' (отображает объекты-стрелки) и стандартный индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Обратите внимание, что стандартный индикатор iStochastic показан только для пояснения работы пользовательского индикатора 'Stochastic Intersection Arrow' - в процессе работы стандартный индикатор iStochastic не отображается.

Stochastic Intersection Arrow 2

Рис. 1. Stochastic Intersection Arrow 2


Simple iMA Above Below Simple iMA Above Below

Максимально облегченный код торговли по iMA (Moving Average,MA) относительно цены Close

Lines of specific candles Lines of specific candles

Обозначение выбранных баров при помощи вертикальных линий и соединение их трендовой линей

Канал Келтнера (Keltner channel) Канал Келтнера (Keltner channel)

Канал Келтнера со стандартным усреднением и с усреднением по индикатору ATR

iRSI Martingale 10 Levels iRSI Martingale 10 Levels

Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) плюс десять уровней мартингейла