Развитие индикатора 'Stochastic Intersection Arrow' - добавлены параметры:

Alert - включить/выключить Alert при появлении сигнала на баре

Push notifications - включить/выключить Push уведомление при появлении сигнала на баре.

На одном баре может быть только одно уведомление.





Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_ARROW отобразить на графике моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).

На рисунке ниже показан индикатор 'Stochastic Intersection Arrow 2' (отображает объекты-стрелки) и стандартный индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Обратите внимание, что стандартный индикатор iStochastic показан только для пояснения работы пользовательского индикатора 'Stochastic Intersection Arrow' - в процессе работы стандартный индикатор iStochastic не отображается.

Рис. 1. Stochastic Intersection Arrow 2



