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Индикаторы

Stochastic Intersection Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3041
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_ARROW отобразить на графике моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).

На рисунке ниже показан индикатор 'Stochastic Intersection Arrow' (отображает объекты-стрелки) и стандартный индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Обратите внимание, что стандартный индикатор iStochastic показан только для пояснения работы пользовательского индикатора 'Stochastic Intersection Arrow' - в процессе работы стандартный индикатор iStochastic не отображается.

Stochastic Intersection Arrow

Рис. 1. Stochastic Intersection Arrow


iTriX Two TF Step Trades iTriX Two TF Step Trades

Торговля по двум индикаторам iTriX (Triple Exponential Average, TRIX). Каждый индикатор работает на своём таймфрейме. Между позициями задаётся минимальный шаг.

Previous Day Arrow Previous Day Arrow

Отобразить цены предыдущего дня на текущем дне.

Apply Same Take Profit Apply Same Take Profit

Выставляет Тейк Профит для выбранного типа позиции

AlliHeik 3 AlliHeik 3

Развитие второй версии ( AlliHeik 2 ) - добавлен мартингейл.