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Stochastic Intersection Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи стиля рисования DRAW_ARROW отобразить на графике моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).
На рисунке ниже показан индикатор 'Stochastic Intersection Arrow' (отображает объекты-стрелки) и стандартный индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Обратите внимание, что стандартный индикатор iStochastic показан только для пояснения работы пользовательского индикатора 'Stochastic Intersection Arrow' - в процессе работы стандартный индикатор iStochastic не отображается.
Рис. 1. Stochastic Intersection Arrow
Торговля по двум индикаторам iTriX (Triple Exponential Average, TRIX). Каждый индикатор работает на своём таймфрейме. Между позициями задаётся минимальный шаг.Previous Day Arrow
Отобразить цены предыдущего дня на текущем дне.
Выставляет Тейк Профит для выбранного типа позицииAlliHeik 3
Развитие второй версии ( AlliHeik 2 ) - добавлен мартингейл.