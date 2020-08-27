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Lines of specific candles - индикатор для MetaTrader 5
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Three MA Arrow EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Three MA Arrow'Daily Bar
Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1
Simple iMA Above Below
Максимально облегченный код торговли по iMA (Moving Average,MA) относительно цены CloseStochastic Intersection Arrow 2
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Добавлены уведомления при возникновении сигнала