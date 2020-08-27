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Индикаторы

Lines of specific candles - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2182
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор рисует две вертикальные линии ( OBJ_VLINE ) на барах #'Left Candle' и #'Right Candle' и соединяет цены Close этих баров при помощи трендовой линии OBJ_TREND:

Lines of specific candles

Рис. 1. Lines of specific candles

    Three MA Arrow EA Three MA Arrow EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Three MA Arrow'

    Daily Bar Daily Bar

    Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1

    Simple iMA Above Below Simple iMA Above Below

    Максимально облегченный код торговли по iMA (Moving Average,MA) относительно цены Close

    Stochastic Intersection Arrow 2 Stochastic Intersection Arrow 2

    На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Добавлены уведомления при возникновении сигнала