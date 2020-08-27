Идея торговой стратегии

Советник торгует по сигналам пользовательского индикатора Three MA Arrow - ожидает появление стрелок на текущем баре (определение текущего бара дано в разделе Особенности) в одном из индикаторных буферов: 'Buy' или в 'Sell'.

Торговые сигналы:

Пример торговых сигналов и открытие позиций по сигналам:





Рис. 1. Three MA Arrow EA. Открытие позиции 'BUY'





Рис. 2. Three MA Arrow EA. Открытие позиции 'SELL'







Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1 Параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '

' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' ', ' ' и ' ' Параметр ' Use time control ' - временной интервал поиска торговых сигналов от ' Start Hour '::' Start Minute ' до ' End Hour '::' End Minute' . Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

' от ' '::' ' до ' '::' . Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

MA Fast, MA Medium, MA Slow:

Параметры пользовательского индикатора - параметры трёх скользящих средних.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.