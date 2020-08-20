Идея индикатора

Используются три индикатора iMA (Moving Average, MA) для определения тренда ('Fast', 'Medium', 'Slow'). Каждый индикатор имеет по четыре самостоятельных параметра:

MA XXXX: averaging period - период усреднения

- период усреднения MA XXXX: horizontal shift - горизонтальный сдвиг

- горизонтальный сдвиг MA XXXX: smoothing type - тип алгоритма усреднения

- тип алгоритма усреднения MA XXXX: type of price - тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор

Тренд вверх (сигнал на открытие позиции BUY) - обнаружено условие: 'Fast' > 'Medium' и одновременно 'Medium' > 'Slow'. Тренд вниз (сигнал на открытие позиции SELL) - обнаружено условие: 'Fast' < 'Medium' и одновременно 'Medium' < 'Slow'.

Индикатор отображает сигналы на текущем баре, поэтому сигналы на текущем баре могут то появляться, то исчезать.





Рис. 1. Three MA Arrow