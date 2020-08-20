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Three MA Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Используются три индикатора iMA (Moving Average, MA) для определения тренда ('Fast', 'Medium', 'Slow'). Каждый индикатор имеет по четыре самостоятельных параметра:
- MA XXXX: averaging period - период усреднения
- MA XXXX: horizontal shift - горизонтальный сдвиг
- MA XXXX: smoothing type - тип алгоритма усреднения
- MA XXXX: type of price - тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор
Тренд вверх (сигнал на открытие позиции BUY) - обнаружено условие: 'Fast' > 'Medium' и одновременно 'Medium' > 'Slow'. Тренд вниз (сигнал на открытие позиции SELL) - обнаружено условие: 'Fast' < 'Medium' и одновременно 'Medium' < 'Slow'.
Индикатор отображает сигналы на текущем баре, поэтому сигналы на текущем баре могут то появляться, то исчезать.
Рис. 1. Three MA Arrow
Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров.John Ehlers Discrete Fourier Transform
Преобразование Фурье John Ehlers - a.
Индикатор на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI)Pivot Points
Отображение границ предыдущего и текущего дня. Отображение Pivot Point