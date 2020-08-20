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Индикаторы

Three MA Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3093
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Используются три индикатора iMA (Moving Average, MA) для определения тренда ('Fast', 'Medium', 'Slow'). Каждый индикатор имеет по четыре самостоятельных параметра:

  • MA XXXX: averaging period - период усреднения
  • MA XXXX: horizontal shift - горизонтальный сдвиг
  • MA XXXX: smoothing type - тип алгоритма усреднения
  • MA XXXX: type of price - тип цены, на основе которой рассчитывается индикатор

Тренд вверх (сигнал на открытие позиции BUY) - обнаружено условие: 'Fast' > 'Medium' и одновременно 'Medium' > 'Slow'.  Тренд вниз (сигнал на открытие позиции SELL) - обнаружено условие: 'Fast' < 'Medium' и одновременно 'Medium' < 'Slow'.

Индикатор отображает сигналы на текущем баре, поэтому сигналы на текущем баре могут то появляться, то исчезать.

Three MA Arrow

Рис. 1. Three MA Arrow

    Grid Grid

    Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров.

    John Ehlers Discrete Fourier Transform John Ehlers Discrete Fourier Transform

    Преобразование Фурье John Ehlers - a.

    RSI Level Breakout RSI Level Breakout

    Индикатор на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    Pivot Points Pivot Points

    Отображение границ предыдущего и текущего дня. Отображение Pivot Point