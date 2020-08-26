Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ATR Two TimeFrames - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2453
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Отобразить значения индикатора iATR (Average True Range, ATR) со старшего таймфрейма и с текущего.
Рис. 1. ATR Two TimeFrames
Название старшего таймфрейма отображается в окне 'Data Window'. Например, если старший таймфрейм задать как 'H3', окно 'Data Window' будет выглядеть так:
Рис. 2. Окно 'Data Window'
New iMA Cross
Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA)MA Color Histogram
Индикатор iMA (Moving Average, MA) виде цветной гистограммы - при помощи цвета гистограммы отображает как индикатор расположен относительно цены закрытия бара (цена Close)
Daily Bar
Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1Three MA Arrow EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Three MA Arrow'