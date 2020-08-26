Идея индикатора

Отобразить значения индикатора iATR (Average True Range, ATR) со старшего таймфрейма и с текущего.





Рис. 1. ATR Two TimeFrames

Название старшего таймфрейма отображается в окне 'Data Window'. Например, если старший таймфрейм задать как 'H3', окно 'Data Window' будет выглядеть так:

Рис. 2. Окно 'Data Window'