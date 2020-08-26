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Индикаторы

ATR Two TimeFrames - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2453
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить значения индикатора iATR (Average True Range, ATR) со старшего таймфрейма и с текущего. 

ATR Two TimeFrames

Рис. 1. ATR Two TimeFrames

Название старшего таймфрейма отображается в окне 'Data Window'. Например, если старший таймфрейм задать как 'H3', окно 'Data Window' будет выглядеть так:

ATR Two TimeFrames

Рис. 2. Окно 'Data Window'

    New iMA Cross New iMA Cross

    Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA)

    MA Color Histogram MA Color Histogram

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) виде цветной гистограммы - при помощи цвета гистограммы отображает как индикатор расположен относительно цены закрытия бара (цена Close)

    Daily Bar Daily Bar

    Индикатор отражает на нижнем таймфрейме одну свечу D1

    Three MA Arrow EA Three MA Arrow EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Three MA Arrow'