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Индикаторы

Double size - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2152
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатора использует стиль рисования DRAW_ARROW для отображения цены High плюс размер свечи и для Low минус размер свечи (размер свечи считается между Open и Close). А стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW используется для отображения цен High и Low (при этом цвет меняется в зависимости от типа свечи).

Double size

Рис. 1. Double size

    Semaphore Line Semaphore Line

    Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии

    ATR Histogram Percentages ATR Histogram Percentages

    Процентное изменение индикатора iATR (Average True Range, ATR) на текущем баре относительно значения iATR на предыдущем баре

    Alligator Histogram Alligator Histogram

    Гистограмма разницы 'Lips' и 'Jaws' индикатора iAlligator (Alligator)

    CatBoost bin continuous CatBoost bin continuous

    Чтение и применение моделей CatBoost