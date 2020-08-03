Идея индикатора

Индикатора использует стиль рисования DRAW_ARROW для отображения цены High плюс размер свечи и для Low минус размер свечи (размер свечи считается между Open и Close). А стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW используется для отображения цен High и Low (при этом цвет меняется в зависимости от типа свечи).





Рис. 1. Double size