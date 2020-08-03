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Double size - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатора использует стиль рисования DRAW_ARROW для отображения цены High плюс размер свечи и для Low минус размер свечи (размер свечи считается между Open и Close). А стиль рисования DRAW_COLOR_ARROW используется для отображения цен High и Low (при этом цвет меняется в зависимости от типа свечи).
Рис. 1. Double size
Semaphore Line
Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линииATR Histogram Percentages
Процентное изменение индикатора iATR (Average True Range, ATR) на текущем баре относительно значения iATR на предыдущем баре
Alligator Histogram
Гистограмма разницы 'Lips' и 'Jaws' индикатора iAlligator (Alligator)CatBoost bin continuous
Чтение и применение моделей CatBoost