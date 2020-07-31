ATR Histogram Percentages

Пример создания индикатора, который отображает два iCII (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне.

Советник ведет отложенный ордер на расстоянии от трендовой линии.

Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии

Индикатор отображает High, Low и дополнительно двойной размер свечи