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ATR Histogram Percentages - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить в виде цветной гистограммы ( DRAW_COLOR_HISTOGRAM ) процентное отношение значений индикатора iATR (Average True Range, ATR) на текущем баре и на предыдущем.
Рис. 1. ATR Histogram Percentages
StopOrdersTrendLine
Советник ведет отложенный ордер на расстоянии от трендовой линии.CCI Dual
Пример создания индикатора, который отображает два iCII (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне.
Semaphore Line
Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линииDouble size
Индикатор отображает High, Low и дополнительно двойной размер свечи