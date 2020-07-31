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Индикаторы

ATR Histogram Percentages - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2927
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Отобразить в виде цветной гистограммы ( DRAW_COLOR_HISTOGRAM ) процентное отношение значений индикатора iATR (Average True Range, ATR) на текущем баре и на предыдущем.

ATR Histogram Percentages

Рис. 1. ATR Histogram Percentages


    StopOrdersTrendLine StopOrdersTrendLine

    Советник ведет отложенный ордер на расстоянии от трендовой линии.

    CCI Dual CCI Dual

    Пример создания индикатора, который отображает два iCII (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне.

    Semaphore Line Semaphore Line

    Эксперт работает с использованием семафорных индикаторов а так же, от Горизонтальных и Трендовых линии

    Double size Double size

    Индикатор отображает High, Low и дополнительно двойной размер свечи