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AlliHeik 3 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Развитие второй версии ( AlliHeik 2 ) - добавлен мартингейл.
Советник использует пользовательский индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator.
Торговые сигналы:
Рис. 1. Сигнал BUY
Рис. 2. Сигнал SELL
Особенности:
- На баре рабочего таймфрейма может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Time control:
В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.
Heiken ashi smoothed oscillator:
Параметры пользовательского индикатора Heiken Ashi Smoothed Oscillator.
Martingale -> Stop Loss and Take profit are removed:
Параметры Martingale. 'Martingale: Coefficient' - коэффициент увеличения объёма последней сделки. Можно отключить - для этого достаточно выставить в '0.0'. 'Martingale: Maximum number of multiplications' - максимальное количество увеличений лота. При достижении ограничения советник возвращается на исходные параметры: позиции закрываются принудительно, коэффициент сбрасывается и счетчик увеличений также сбрасывается. При этом советник может возвратится в исходные параметры если не удаётся открыть позицию указанным лотом.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Выставляет Тейк Профит для выбранного типа позицииStochastic Intersection Arrow
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)
Советник-утилита: закрывает выбранный тип позиции и выбранный тип прибылиRSI Dual Arrow
Сигналы от двух индикаторов iRSI (Relative Strength Index, RSI)