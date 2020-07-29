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RSI Dual Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) с разными периодами усреднения дают четыре сигнала: открытие/закрытие BUY и открытие/закрытие SELL.
Индикатор отображается в подокне.
Рис. 1. RSI Dual Arrow
Принципы формирования сигналов. 'Slow' - это 'RSI Slow', а 'Fast' - 'RSI Fast' индикаторы.
Код:
//--- Buy Open Signal if(iRSI_Slow_Buffer[i-1]<Inp_RSI_Level_Down && iRSI_Slow_Buffer[i]>Inp_RSI_Level_Down) BuyOpenBuffer[i]=(iRSI_Fast_Buffer[i]<iRSI_Slow_Buffer[i])?iRSI_Fast_Buffer[i]:iRSI_Slow_Buffer[i]; //--- Buy Close Signal if(iRSI_Fast_Buffer[i-1]<iRSI_Slow_Buffer[i-1] && iRSI_Fast_Buffer[i]>iRSI_Slow_Buffer[i]) BuyCloseBuffer[i]=(iRSI_Fast_Buffer[i]<iRSI_Slow_Buffer[i])?iRSI_Fast_Buffer[i]:iRSI_Slow_Buffer[i]; //--- Sell Open Signal if(iRSI_Slow_Buffer[i-1]>Inp_RSI_Level_Up && iRSI_Slow_Buffer[i]<Inp_RSI_Level_Up) SellOpenBuffer[i]=(iRSI_Slow_Buffer[i]>iRSI_Slow_Buffer[i])?iRSI_Fast_Buffer[i]:iRSI_Slow_Buffer[i]; //--- Sell Close Signal if(iRSI_Fast_Buffer[i-1]>iRSI_Slow_Buffer[i-1] && iRSI_Fast_Buffer[i]<iRSI_Slow_Buffer[i]) SellCloseBuffer[i]=(iRSI_Fast_Buffer[i]<iRSI_Slow_Buffer[i])?iRSI_Fast_Buffer[i]:iRSI_Slow_Buffer[i];
Описание:
- Buy Open Signal - 'Slow' пересекает снизу-вверх уровень 'RSI Level Down', то есть это сигнал на ВЫХОД из зоны 'RSI Level Down'
- Buy Close Signal - 'Fast' пересекает снизу-вверх 'Slow', это тоже самое что и 'Slow' пересекает сверху-вниз 'Fast'
- Sell Open Signal - 'Slow' пересекает сверху-вниз уровень 'RSI Level Up', то есть это сигнал на ВЫХОД из зоны 'RSI Level Up'
- Sell Close Signal - 'Fast' пересекает сверху-вниз 'Slow', это тоже самое что и 'Slow' пересекает снизу-вверх 'Fast'
Close All Positions Type
Советник-утилита: закрывает выбранный тип позиции и выбранный тип прибылиAlliHeik 3
Развитие второй версии ( AlliHeik 2 ) - добавлен мартингейл.
CCI Dual
Пример создания индикатора, который отображает два iCII (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне.StopOrdersTrendLine
Советник ведет отложенный ордер на расстоянии от трендовой линии.