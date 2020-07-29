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Индикаторы

RSI Dual Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2604
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) с разными периодами усреднения дают четыре сигнала: открытие/закрытие BUY и открытие/закрытие SELL. 

Индикатор отображается в подокне. 

RSI Dual Arrow

Рис. 1. RSI Dual Arrow

Принципы формирования сигналов. 'Slow' - это 'RSI Slow', а 'Fast' - 'RSI Fast' индикаторы.

Код:

      //--- Buy Open Signal
      if(iRSI_Slow_Buffer[i-1]<Inp_RSI_Level_Down && iRSI_Slow_Buffer[i]>Inp_RSI_Level_Down)
         BuyOpenBuffer[i]=(iRSI_Fast_Buffer[i]<iRSI_Slow_Buffer[i])?iRSI_Fast_Buffer[i]:iRSI_Slow_Buffer[i];
      //--- Buy Close Signal
      if(iRSI_Fast_Buffer[i-1]<iRSI_Slow_Buffer[i-1] && iRSI_Fast_Buffer[i]>iRSI_Slow_Buffer[i])
         BuyCloseBuffer[i]=(iRSI_Fast_Buffer[i]<iRSI_Slow_Buffer[i])?iRSI_Fast_Buffer[i]:iRSI_Slow_Buffer[i];
      //--- Sell Open Signal
      if(iRSI_Slow_Buffer[i-1]>Inp_RSI_Level_Up && iRSI_Slow_Buffer[i]<Inp_RSI_Level_Up)
         SellOpenBuffer[i]=(iRSI_Slow_Buffer[i]>iRSI_Slow_Buffer[i])?iRSI_Fast_Buffer[i]:iRSI_Slow_Buffer[i];
      //--- Sell Close Signal
      if(iRSI_Fast_Buffer[i-1]>iRSI_Slow_Buffer[i-1] && iRSI_Fast_Buffer[i]<iRSI_Slow_Buffer[i])
         SellCloseBuffer[i]=(iRSI_Fast_Buffer[i]<iRSI_Slow_Buffer[i])?iRSI_Fast_Buffer[i]:iRSI_Slow_Buffer[i];

Описание:

  • Buy Open Signal - 'Slow' пересекает снизу-вверх уровень 'RSI Level Down', то есть это сигнал на ВЫХОД из зоны 'RSI Level Down'
  • Buy Close Signal - 'Fast' пересекает снизу-вверх 'Slow', это тоже самое что и 'Slow' пересекает сверху-вниз 'Fast'
  • Sell Open Signal - 'Slow'  пересекает сверху-вниз уровень 'RSI Level Up', то есть это сигнал на ВЫХОД из зоны 'RSI Level Up'
  • Sell Close Signal - 'Fast' пересекает сверху-вниз 'Slow', это тоже самое что и 'Slow' пересекает снизу-вверх  'Fast'

Close All Positions Type Close All Positions Type

Советник-утилита: закрывает выбранный тип позиции и выбранный тип прибыли

AlliHeik 3 AlliHeik 3

Развитие второй версии ( AlliHeik 2 ) - добавлен мартингейл.

CCI Dual CCI Dual

Пример создания индикатора, который отображает два iCII (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне.

StopOrdersTrendLine StopOrdersTrendLine

Советник ведет отложенный ордер на расстоянии от трендовой линии.