Идея утилиты

Закрыть позиции указанного типа с указанной прибылью. Работает по всем открытым позициям - фильтра по имени символа и фильтра по Magic number нет.

Рис. 1. 'Close All Positions Type' - входные параметры

Тип позиции ('Close positions: ') может быть:

... only BUY positions

... only SELL positions

... BUY and SELL positions

Тип расчёта прибыли задаётся в 'Profit in: ' и он может быть:

... pips (1.00045-1.00055=1 pips)

... points (1.00045-1.00055=10 points)

... money deposit

Значение прибыли задаётся через 'Value 'Profit in''. Если задать положительное значение - будут закрываться только прибыльные позиции, если задать отрицательное - закроются убыточные позиции.