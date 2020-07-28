CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Close All Positions Type - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2320
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея утилиты

Закрыть позиции указанного типа с указанной прибылью. Работает по всем открытым позициям - фильтра по имени символа и фильтра по Magic number нет.

Close All Positions Type

Рис. 1. 'Close All Positions Type' - входные параметры

Тип позиции ('Close positions: ') может быть:

  • ... only BUY positions
  • ... only SELL positions
  • ... BUY and SELL positions

Тип расчёта прибыли задаётся в 'Profit in: ' и он может быть:

  • ... pips (1.00045-1.00055=1 pips)
  • ... points (1.00045-1.00055=10 points)
  • ... money deposit

Значение прибыли задаётся через 'Value 'Profit in''. Если задать положительное значение - будут закрываться только прибыльные позиции, если задать отрицательное - закроются убыточные позиции.

AlliHeik 3 AlliHeik 3

Развитие второй версии ( AlliHeik 2 ) - добавлен мартингейл.

Apply Same Take Profit Apply Same Take Profit

Выставляет Тейк Профит для выбранного типа позиции

RSI Dual Arrow RSI Dual Arrow

Сигналы от двух индикаторов iRSI (Relative Strength Index, RSI)

CCI Dual CCI Dual

Пример создания индикатора, который отображает два iCII (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне.