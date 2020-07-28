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Close All Positions Type - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
Закрыть позиции указанного типа с указанной прибылью. Работает по всем открытым позициям - фильтра по имени символа и фильтра по Magic number нет.
Рис. 1. 'Close All Positions Type' - входные параметры
Тип позиции ('Close positions: ') может быть:
- ... only BUY positions
- ... only SELL positions
- ... BUY and SELL positions
Тип расчёта прибыли задаётся в 'Profit in: ' и он может быть:
- ... pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- ... points (1.00045-1.00055=10 points)
- ... money deposit
Значение прибыли задаётся через 'Value 'Profit in''. Если задать положительное значение - будут закрываться только прибыльные позиции, если задать отрицательное - закроются убыточные позиции.
Развитие второй версии ( AlliHeik 2 ) - добавлен мартингейл.Apply Same Take Profit
Выставляет Тейк Профит для выбранного типа позиции
Сигналы от двух индикаторов iRSI (Relative Strength Index, RSI)CCI Dual
Пример создания индикатора, который отображает два iCII (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне.