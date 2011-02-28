Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
downloadhistory.mq5 - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 8904
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Производит загрузку истории по текущему символу графика. Процесс загрузки отражается прогрессбаром.
Использует класс CProgressBar, описанный в статье Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5.
В окне "Инструменты" на закладке "Эксперты" выводится сообщение о дате начала истории на сервере.
В случае ошибки отражается ее код, подробнее см. пример функции CheckLoadHistory в https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
Торговые сигналы свечных моделей "Dark Cloud Cover/Piercing Line" (Завеса из темных облаков/Просвет в облаках) с подтверждением от индикатора RSI.Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Dark Cloud Cover/Piercing Line + MFI
Торговые сигналы свечных моделей "Dark Cloud Cover/Piercing Line" (Завеса из темных облаков/Просвет в облаках) с подтверждением от индикатора MFI.
Скрипт с классом для решения математических и логических выражений, задаваемых строкой.Класс CDownLoadHistory
Используется для организации загрузки истории в программах на MQL5.