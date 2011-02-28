CodeBaseРазделы
Скрипты

downloadhistory.mq5 - скрипт для MetaTrader 5

Производит загрузку истории по текущему символу графика. Процесс загрузки отражается прогрессбаром.

Использует класс CProgressBar, описанный в статье Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5.


В окне "Инструменты" на закладке "Эксперты" выводится сообщение о дате начала истории на сервере.

В случае ошибки отражается ее код, подробнее см. пример функции CheckLoadHistory в https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

Лог

