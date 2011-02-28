Производит загрузку истории по текущему символу графика. Процесс загрузки отражается прогрессбаром.

Использует класс CProgressBar, описанный в статье Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5.





В окне "Инструменты" на закладке "Эксперты" выводится сообщение о дате начала истории на сервере.



В случае ошибки отражается ее код, подробнее см. пример функции CheckLoadHistory в https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access