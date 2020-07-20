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Индикаторы

MACD Top Zero Bottom Filter - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2736
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Развитие индикатора MACD Top Zero Bottom - добавлен фильтр: минимальное расстояние между индикаторными буферами 'Top' и 'Zero' и между 'Zero' и 'Bottom'. Если это расстояние меньше заданного в 'Filter: minimum size' - буфер ('Top' или 'Bottom') не отрисовывается.

Для сравнения ниже показаны два индикатора: 'MACD Top Zero Bottom' и 'MACD Top Zero Bottom Filter'. ВНИМАНИЕ: на рисунке MACD показан только для наглядности, при работе индикатора гистограмма MACD не отображается.

MACD Top Zero Bottom Filter

Рис. 1. 'MACD Top Zero Bottom' VS 'MACD Top Zero Bottom Filter'

iBands Crossing and Returning iBands Crossing and Returning

Пересечение линий Bands Upper или Bands Lower индикатора iBands (Bollinger Bands, BB)

Fibo Open High Day Fibo Open High Day

Индикатор рисует графический объект OBJ_FIBO (Уровни Фибоначчи) от цена Open текущего дня, до цены High текущего дня

iStochastic Intersection N bars back iStochastic Intersection N bars back

Стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Сигнал берется со смещением назад на N баров

Previous Day Arrow Previous Day Arrow

Отобразить цены предыдущего дня на текущем дне.