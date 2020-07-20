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MACD Top Zero Bottom Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие индикатора MACD Top Zero Bottom - добавлен фильтр: минимальное расстояние между индикаторными буферами 'Top' и 'Zero' и между 'Zero' и 'Bottom'. Если это расстояние меньше заданного в 'Filter: minimum size' - буфер ('Top' или 'Bottom') не отрисовывается.
Для сравнения ниже показаны два индикатора: 'MACD Top Zero Bottom' и 'MACD Top Zero Bottom Filter'. ВНИМАНИЕ: на рисунке MACD показан только для наглядности, при работе индикатора гистограмма MACD не отображается.
Рис. 1. 'MACD Top Zero Bottom' VS 'MACD Top Zero Bottom Filter'
Пересечение линий Bands Upper или Bands Lower индикатора iBands (Bollinger Bands, BB)Fibo Open High Day
Индикатор рисует графический объект OBJ_FIBO (Уровни Фибоначчи) от цена Open текущего дня, до цены High текущего дня
Стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Сигнал берется со смещением назад на N баровPrevious Day Arrow
Отобразить цены предыдущего дня на текущем дне.