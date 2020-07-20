Идея индикатора

Развитие индикатора MACD Top Zero Bottom - добавлен фильтр: минимальное расстояние между индикаторными буферами 'Top' и 'Zero' и между 'Zero' и 'Bottom'. Если это расстояние меньше заданного в 'Filter: minimum size' - буфер ('Top' или 'Bottom') не отрисовывается.

Для сравнения ниже показаны два индикатора: 'MACD Top Zero Bottom' и 'MACD Top Zero Bottom Filter'. ВНИМАНИЕ: на рисунке MACD показан только для наглядности, при работе индикатора гистограмма MACD не отображается.





Рис. 1. 'MACD Top Zero Bottom' VS 'MACD Top Zero Bottom Filter'