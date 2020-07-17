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Индикаторы

Fibo Open High Day - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3025
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Нарисовать Уровни Фибоначчи ( OBJ_FIBO ) от цены открытия текущего дня (цена Open таймфрейма D1) до максимальной цены дня (цена High таймфрейма D1). 

Fibo Open High Day

Рис. 1. Торговый день смотрит вниз


Fibo Open High Day

Рис. 2. Торговый день смотрит вверх

Monsoon Monsoon

В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профит

HLine Add Description HLine Add Description

Индикатор добавляет в описание горизонтальной линии цену этой линии

iBands Crossing and Returning iBands Crossing and Returning

Пересечение линий Bands Upper или Bands Lower индикатора iBands (Bollinger Bands, BB)

MACD Top Zero Bottom Filter MACD Top Zero Bottom Filter

Краткое описание