Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fibo Open High Day - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3025
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Нарисовать Уровни Фибоначчи ( OBJ_FIBO ) от цены открытия текущего дня (цена Open таймфрейма D1) до максимальной цены дня (цена High таймфрейма D1).
Рис. 1. Торговый день смотрит вниз
Рис. 2. Торговый день смотрит вверх
Monsoon
В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профитHLine Add Description
Индикатор добавляет в описание горизонтальной линии цену этой линии
iBands Crossing and Returning
Пересечение линий Bands Upper или Bands Lower индикатора iBands (Bollinger Bands, BB)MACD Top Zero Bottom Filter
Краткое описание