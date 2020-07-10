Идея индикатора

Доработка индикатора MACD Top Bottom - добавлен третий буфер 'Zero'. Этот буфер начинает отображаться, когда индикатор MACD (главная линия) пересекает '0'. Как только на баре обнаружено пересечение, в буфер 'Zero' записывается цена рассчитанная по формуле: (High + Low) / 2.0.

Если MACD расположен над уровнем '0' и текущий столбец гистограммы выше предыдущего - отрисовывается буфер 'Top' ценой High текущего бара. Если MACD расположен под уровнем '0' и текущий столбец гистограммы ниже предыдущего - отрисовывается буфер "Bottom" ценой Low текущего бара.



Общий вид индикатора показан на рисунке ниже. ВНИМАНИЕ: на рисунке MACD показан только для наглядности, при работе индикатора гистограмма MACD не отображается.





Рис. 1. MACD Top Zero Bottom