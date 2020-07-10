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Индикаторы

MACD Top Zero Bottom - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2342
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Доработка индикатора MACD Top Bottom - добавлен третий буфер 'Zero'. Этот буфер начинает отображаться, когда индикатор MACD (главная линия) пересекает '0'. Как только на баре обнаружено пересечение, в буфер 'Zero' записывается цена рассчитанная по формуле: (High + Low) / 2.0. 

Если MACD расположен над уровнем '0' и текущий столбец гистограммы выше предыдущего - отрисовывается буфер 'Top' ценой High текущего бара. Если MACD расположен под уровнем '0' и текущий столбец гистограммы ниже предыдущего - отрисовывается буфер "Bottom" ценой Low текущего бара.

Общий вид индикатора показан на рисунке ниже. ВНИМАНИЕ: на рисунке MACD показан только для наглядности, при работе индикатора гистограмма MACD не отображается.

MACD Top Zero Bottom

Рис. 1. MACD Top Zero Bottom

Simple iCCI Pending combine Simple iCCI Pending combine

Стратегий по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Можно выбрать одну из двух стратегий. Работа отложенными ордерами

iMA Trand iChaikin Martingale iMA Trand iChaikin Martingale

Торговая стратегия в которой iMA (Moving Average, MA) выступает в качестве фильтра тренда, а iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) даёт сигналы. После пороговой просадки включается Martingale.

ADXWilder Extremum ADXWilder Extremum

Отображение на основном графике "экстремальных точек "

TLBIndicator MQL5 TLBIndicator MQL5

Базируется на авторском индикаторе, который называется «3 Tier London Breakout V.3.2b». Переписанный с MQL4 на MQL5.