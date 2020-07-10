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MACD Top Zero Bottom - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Доработка индикатора MACD Top Bottom - добавлен третий буфер 'Zero'. Этот буфер начинает отображаться, когда индикатор MACD (главная линия) пересекает '0'. Как только на баре обнаружено пересечение, в буфер 'Zero' записывается цена рассчитанная по формуле: (High + Low) / 2.0.
Если MACD расположен над уровнем '0' и текущий столбец гистограммы выше предыдущего - отрисовывается буфер 'Top' ценой High текущего бара. Если MACD расположен под уровнем '0' и текущий столбец гистограммы ниже предыдущего - отрисовывается буфер "Bottom" ценой Low текущего бара.
Общий вид индикатора показан на рисунке ниже. ВНИМАНИЕ: на рисунке MACD показан только для наглядности, при работе индикатора гистограмма MACD не отображается.
Рис. 1. MACD Top Zero Bottom
Стратегий по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Можно выбрать одну из двух стратегий. Работа отложенными ордерамиiMA Trand iChaikin Martingale
Торговая стратегия в которой iMA (Moving Average, MA) выступает в качестве фильтра тренда, а iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) даёт сигналы. После пороговой просадки включается Martingale.
Отображение на основном графике "экстремальных точек "TLBIndicator MQL5
Базируется на авторском индикаторе, который называется «3 Tier London Breakout V.3.2b». Переписанный с MQL4 на MQL5.