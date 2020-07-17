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iBands Crossing and Returning - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник настроен на простую торговую систему: сигнал от индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) получаем только в момент рождения нового бара. Стоп лосс, Трейлинг и временной интервал - отключены. В рынке не может быть больше одной позиции.
Рис. 1. iBands Crossing and Returning - открытие и закрытие позиции BUY
Рис. 2. iBands Crossing and Returning - открытие и закрытие позиции SELL
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Time control:
В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder
Bollinger Bands:
Параметры индикатора iBands (Bollinger Bands, BB). Таймфрейм индикатора ('Bands: timeframe') является также параметром установки рабочего таймфрема. Таким образом можно, в тестере стратегий, проводить оптимизацию по типу таймфрейма.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор рисует графический объект OBJ_FIBO (Уровни Фибоначчи) от цена Open текущего дня, до цены High текущего дняMonsoon
В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профит
Краткое описаниеiStochastic Intersection N bars back
Стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Сигнал берется со смещением назад на N баров