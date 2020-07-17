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iBands Crossing and Returning - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2288
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Советник настроен на простую торговую систему: сигнал от индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) получаем только в момент рождения нового бара. Стоп лосс, Трейлинг и временной интервал - отключены. В рынке не может быть больше одной позиции.

    iBands Crossing and Returning

    Рис. 1. iBands Crossing and Returning - открытие и закрытие позиции BUY


    iBands Crossing and Returning

    Рис. 2. iBands Crossing and Returning - открытие и закрытие позиции SELL 

    Особенности:

    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
    • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
    • Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
    • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

    Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    Time control:

    В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

    Bollinger Bands:

    Параметры индикатора iBands (Bollinger Bands, BB). Таймфрейм индикатора ('Bands: timeframe') является также параметром установки рабочего таймфрема. Таким образом можно, в тестере стратегий, проводить оптимизацию по типу таймфрейма.

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    Fibo Open High Day Fibo Open High Day

    Индикатор рисует графический объект OBJ_FIBO (Уровни Фибоначчи) от цена Open текущего дня, до цены High текущего дня

    Monsoon Monsoon

    В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профит

    MACD Top Zero Bottom Filter MACD Top Zero Bottom Filter

    Краткое описание

    iStochastic Intersection N bars back iStochastic Intersection N bars back

    Стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Сигнал берется со смещением назад на N баров