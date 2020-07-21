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Индикаторы

Previous Day Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2245
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор отображает на текущем дне цену High, Low и расчётную цену (из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) предыдущего дня. Так как берутся цены дня, индикатор не может работать на таймфреймах D1 и более высоких.

Пример как может выглядеть цена 'Average price' (рассчитывается по формуле (high + low + close + close)/4)

Previous Day Arrow

Рис. 1. 'MACD Top Zero Bottom' VS 'MACD Top Zero Bottom Filter'

iStochastic Intersection N bars back iStochastic Intersection N bars back

Стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Сигнал берется со смещением назад на N баров

MACD Top Zero Bottom Filter MACD Top Zero Bottom Filter

Краткое описание

iTriX Two TF Step Trades iTriX Two TF Step Trades

Торговля по двум индикаторам iTriX (Triple Exponential Average, TRIX). Каждый индикатор работает на своём таймфрейме. Между позициями задаётся минимальный шаг.

Stochastic Intersection Arrow Stochastic Intersection Arrow

На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)