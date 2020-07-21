Previous Day Arrow

Идея индикатора

Индикатор отображает на текущем дне цену High, Low и расчётную цену (из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) предыдущего дня. Так как берутся цены дня, индикатор не может работать на таймфреймах D1 и более высоких.

Пример как может выглядеть цена 'Average price' (рассчитывается по формуле (high + low + close + close)/4)





Рис. 1. 'MACD Top Zero Bottom' VS 'MACD Top Zero Bottom Filter'