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Previous Day Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор отображает на текущем дне цену High, Low и расчётную цену (из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) предыдущего дня. Так как берутся цены дня, индикатор не может работать на таймфреймах D1 и более высоких.
Пример как может выглядеть цена 'Average price' (рассчитывается по формуле (high + low + close + close)/4)
Рис. 1. 'MACD Top Zero Bottom' VS 'MACD Top Zero Bottom Filter'
Стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Сигнал берется со смещением назад на N баровMACD Top Zero Bottom Filter
Краткое описание
Торговля по двум индикаторам iTriX (Triple Exponential Average, TRIX). Каждый индикатор работает на своём таймфрейме. Между позициями задаётся минимальный шаг.Stochastic Intersection Arrow
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)