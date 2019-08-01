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Индикаторы

MACD Top Bottom - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3844
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор создан на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Имеет два индикаторных буфера - "Top" и "Bottom". Если MACD расположен над уровнем "0.0" и текущий столбец гистограммы выше предыдущего - отрисовывается буфер "Top" ценой High текущего бара. Если MACD расположен под уровнем "0.0" и текущий столбец гистограммы ниже предыдущего - отрисовывается буфер "Bottom" ценой Low текущего бара.

Общий вид индикатора с добавленным MACD (MACD добавлен для наглядности)

MACD Top Bottom

Рис. 1. Общий вид индикатора "MACD Top Bottom"

Сигналы индикатора - это пробой ценой предыдущего значения индикатора:

MACD Top Bottom

Рис. 2. Интерпретация показаний индикатора 

    New Day New Pending Order New Day New Pending Order

    Отложенные ордера выставляются каждый день в индивидуальное время

    Pivot Points iMA Pivot Points iMA

    Торговая стратегия использует Pivot Point и индикатор iMA (Moving Average, MA). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.

    MACD Top Bottom EA MACD Top Bottom EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "MACD Top Bottom"

    MACD minimum level MACD minimum level

    Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора