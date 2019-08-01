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MACD Top Bottom - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор создан на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Имеет два индикаторных буфера - "Top" и "Bottom". Если MACD расположен над уровнем "0.0" и текущий столбец гистограммы выше предыдущего - отрисовывается буфер "Top" ценой High текущего бара. Если MACD расположен под уровнем "0.0" и текущий столбец гистограммы ниже предыдущего - отрисовывается буфер "Bottom" ценой Low текущего бара.
Общий вид индикатора с добавленным MACD (MACD добавлен для наглядности)
Рис. 1. Общий вид индикатора "MACD Top Bottom"
Сигналы индикатора - это пробой ценой предыдущего значения индикатора:
Рис. 2. Интерпретация показаний индикатора
Отложенные ордера выставляются каждый день в индивидуальное времяPivot Points iMA
Торговая стратегия использует Pivot Point и индикатор iMA (Moving Average, MA). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "MACD Top Bottom"MACD minimum level
Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора