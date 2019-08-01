Индикатор создан на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Имеет два индикаторных буфера - "Top" и "Bottom". Если MACD расположен над уровнем "0.0" и текущий столбец гистограммы выше предыдущего - отрисовывается буфер "Top" ценой High текущего бара. Если MACD расположен под уровнем "0.0" и текущий столбец гистограммы ниже предыдущего - отрисовывается буфер "Bottom" ценой Low текущего бара.

Общий вид индикатора с добавленным MACD (MACD добавлен для наглядности)





Рис. 1. Общий вид индикатора "MACD Top Bottom"

Сигналы индикатора - это пробой ценой предыдущего значения индикатора:

Рис. 2. Интерпретация показаний индикатора