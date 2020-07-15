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HLine Add Description - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2009
- Рейтинг:
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Идея индикатора
Отловить момент создания или перемещения графического объекта 'горизонтальная линия' ( OBJ_HLINE ). После чего в описание объекта прописать цену горизонтальной линии.
Рис. 1. HLine Add Description
Impulse (импульс)
Импульсы двигают ценуSimple iRSI Step Trades
Простая система на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Monsoon
В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профитFibo Open High Day
Индикатор рисует графический объект OBJ_FIBO (Уровни Фибоначчи) от цена Open текущего дня, до цены High текущего дня