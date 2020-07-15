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Индикаторы

HLine Add Description - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2009
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Отловить момент создания или перемещения графического объекта 'горизонтальная линия' ( OBJ_HLINE ). После чего в описание объекта прописать цену горизонтальной линии.

HLine Add Description

Рис. 1. HLine Add Description


Impulse (импульс) Impulse (импульс)

Импульсы двигают цену

Simple iRSI Step Trades Simple iRSI Step Trades

Простая система на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Monsoon Monsoon

В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профит

Fibo Open High Day Fibo Open High Day

Индикатор рисует графический объект OBJ_FIBO (Уровни Фибоначчи) от цена Open текущего дня, до цены High текущего дня