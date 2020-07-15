HLine Add Description

В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профит

Индикатор рисует графический объект OBJ_FIBO (Уровни Фибоначчи) от цена Open текущего дня, до цены High текущего дня