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Monsoon - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2642
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

В начале дня ('Position Open from: Hour'::'Position Open from: Minute') открывается позиция, её направление берётся наугад. Дальше, если до момента 'Position Open to: Hour'::'Position Open to: Minute' позиция будет закрыта по Стоп лосс или Тейк профиту - будет открыта новая позиция. Правило открытия новой позиции: если было закрытие по Стоп лосс - будет открыта противоположная позиция, если же было закрытие по Тейк профиту - тогда откроется позиция в том же направлении.

В рынке не может быть более одной позиции. В течении дня не может быть открыто более двух позиций.

При наступлении времени 'Close All Position: Hour'::'Close All Position: Minute' позиция - если она есть, будет закрыта принудительно.

Пример открытия позиции BUY и срабатывания Тейк профит:

Monsoon

Рис. 1. iADXWilder

Особенности:

  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. 

Position size management (lot calculation)

Лот задаётся как количество ('Lot Size (number of minimum lots)') минимальных лотов.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

HLine Add Description HLine Add Description

Индикатор добавляет в описание горизонтальной линии цену этой линии

Impulse (импульс) Impulse (импульс)

Импульсы двигают цену

Fibo Open High Day Fibo Open High Day

Индикатор рисует графический объект OBJ_FIBO (Уровни Фибоначчи) от цена Open текущего дня, до цены High текущего дня

iBands Crossing and Returning iBands Crossing and Returning

Пересечение линий Bands Upper или Bands Lower индикатора iBands (Bollinger Bands, BB)