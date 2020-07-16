Идея торговой стратегии

В начале дня ('Position Open from: Hour'::'Position Open from: Minute') открывается позиция, её направление берётся наугад. Дальше, если до момента 'Position Open to: Hour'::'Position Open to: Minute' позиция будет закрыта по Стоп лосс или Тейк профиту - будет открыта новая позиция. Правило открытия новой позиции: если было закрытие по Стоп лосс - будет открыта противоположная позиция, если же было закрытие по Тейк профиту - тогда откроется позиция в том же направлении.

В рынке не может быть более одной позиции. В течении дня не может быть открыто более двух позиций.

При наступлении времени 'Close All Position: Hour'::'Close All Position: Minute' позиция - если она есть, будет закрыта принудительно.

Пример открытия позиции BUY и срабатывания Тейк профит:

Рис. 1. iADXWilder

Особенности:

Параметр ' Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'.

Position size management (lot calculation)

Лот задаётся как количество ('Lot Size (number of minimum lots)') минимальных лотов.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.