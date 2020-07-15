Доработка первой версии 'Simple iCCI Pending combine' - внесён параметр "закрыть всё" по отзывам на форуме

Индикатор добавляет в описание горизонтальной линии цену этой линии

В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профит