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Индикаторы

Impulse (импульс) - индикатор для MetaTrader 5

Igor Zakharov
Igor Zakharov

Igor Zakharov

4.3 (22)
9 кодов 739 комментариев
Просмотров:
7978
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор обнаруживает и отрисовывает импульс (быстрое однонаправленное движение цены).

Почему это важно?

Импульс признак значительного преимущества "быков" либо "медведей". 

Импульсы указывают на ценовые уровни и они же их "пробивают".

Импульсы разворачивают тренд (слабые импульсы его подтверждают).


    Simple iRSI Step Trades Simple iRSI Step Trades

    Простая система на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI).

    Simple iCCI Pending combine 2 Simple iCCI Pending combine 2

    Доработка первой версии 'Simple iCCI Pending combine' - внесён параметр "закрыть всё" по отзывам на форуме

    HLine Add Description HLine Add Description

    Индикатор добавляет в описание горизонтальной линии цену этой линии

    Monsoon Monsoon

    В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профит