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Impulse (импульс) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор обнаруживает и отрисовывает импульс (быстрое однонаправленное движение цены).
Почему это важно?
Импульс признак значительного преимущества "быков" либо "медведей".
Импульсы указывают на ценовые уровни и они же их "пробивают".
Импульсы разворачивают тренд (слабые импульсы его подтверждают).
Simple iRSI Step Trades
Простая система на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI).Simple iCCI Pending combine 2
Доработка первой версии 'Simple iCCI Pending combine' - внесён параметр "закрыть всё" по отзывам на форуме
HLine Add Description
Индикатор добавляет в описание горизонтальной линии цену этой линииMonsoon
В начале дня открывается позиция наугад. Направление второй позиции зависит от того, что именно сработало: Стоп лосс или Тейк профит