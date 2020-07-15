Идея советника

Написать максимально легкий код - нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Работа только минимальным лотом. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - цена покидает зону перепроданности или зону перекупленности.

При наличии в рынке позиции, новая позиция может быть открыта на расстоянии не ближе, чем ''. Закрытие производится по двум параметрам: если прибыль, измеряемая в деньгах депозита) больше '' или если убыток больше ''.





Рис. 1. Simple iRSI Step Trades





Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.