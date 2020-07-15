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Simple iRSI Step Trades - эксперт для MetaTrader 5
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Идея советника
Написать максимально легкий код - нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Работа только минимальным лотом. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - цена покидает зону перепроданности или зону перекупленности.
Рис. 1. Simple iRSI Step Trades
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Доработка первой версии 'Simple iCCI Pending combine' - внесён параметр "закрыть всё" по отзывам на форумеiADXWilder
Советник по индикатору iADXWilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder)
Импульсы двигают ценуHLine Add Description
Индикатор добавляет в описание горизонтальной линии цену этой линии