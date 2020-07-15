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Советники

Simple iRSI Step Trades - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2062
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея советника

Написать максимально легкий код - нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Работа только минимальным лотом. Поиск сигнала только в момент рождения нового бара. Сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - цена покидает зону перепроданности или зону перекупленности.

    При наличии в рынке позиции, новая позиция может быть открыта на расстоянии не ближе, чем 'Minimum step between deals'. Закрытие производится по двум параметрам: если прибыль, измеряемая в деньгах депозита) больше 'Target profit' или если убыток больше 'Maximum drawdown'.

      Simple iRSI Step Trades

      Рис. 1. Simple iRSI Step Trades


      Additional features:

      'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

      Simple iCCI Pending combine 2 Simple iCCI Pending combine 2

      Доработка первой версии 'Simple iCCI Pending combine' - внесён параметр "закрыть всё" по отзывам на форуме

      iADXWilder iADXWilder

      Советник по индикатору iADXWilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder)

      Impulse (импульс) Impulse (импульс)

      Импульсы двигают цену

      HLine Add Description HLine Add Description

      Индикатор добавляет в описание горизонтальной линии цену этой линии