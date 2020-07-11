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ADXWilder Extremum - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Из описания индикатора ADXWilder:
Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Он построен на подходах, описанных в книге "Новые концепции технических торговых систем" Уэллса Уайлдера.
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У. Уайлдер дополняет также "правилом экстремальных точек"». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить "экстремальную точку". Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.
Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.
Индикатор 'ADXWilder Extremum' согласно этому описанию отображает экстремальные точки при помощи графического стиля DRAW_ARROW - после нахождения точка продолжает отображаться до момента, пока не будет найдено новое пересечение.
Общий вид индикатора показан на рисунке ниже. ВНИМАНИЕ: на рисунке ADXWilder (в дополнительном окне) показан только для наглядности.
Рис. 1. ADXWilder Extremum
Индикатор на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Simple iCCI Pending combine
Стратегий по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Можно выбрать одну из двух стратегий. Работа отложенными ордерами
Базируется на авторском индикаторе, который называется «3 Tier London Breakout V.3.2b». Переписанный с MQL4 на MQL5.Trailing Stop MultiSymbol
Советник - утилита. Применяет трейлинг для всех позиций (нет никаких ограничений по имени символа или по Magic number)