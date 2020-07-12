Алгоритм работы индикатора базируется на авторском индикаторе, который называется «3 Tier London Breakout V.3.2b», переписанный с MQL4 на MQL5.



Правила торговли по ТС «EURJPY Breakout Strategy»

Работа ТС основана на индикаторе, который используется в торговле по другой популярной стратегии - «Лондонский взрыв». С ее помощью на графике можно задать некоторые параметры построения, так называемой «Коробки». Что представляет собой эта «Коробка» в рассматриваемой нами стратегии, вы можете увидеть на рис. 1.





Принцип торговли по той стратегии очень простой. По сигналам на пробитии ценой границ «Коробки» трейдеры решают, когда и в каком направлении они могут открывать торговую позицию.



Следует сказать, что формирование новой «Коробки» происходит каждый день после 00:00 по московскому времени. Именно в это время начинается новый торговый период, который длиться до 04:00 (тоже по МСК). После полуночи «Коробка» начинает формировать свой диапазон – это расстояние (в пунктах) между верхней и нижней ее границей. Для торговли по этой стратегии очень важен такой параметр, как размер этого диапазона.

Итак, давайте, рассмотрим по порядку весь алгоритм торговли в рамках рассматриваемой нами стратегии:

ТФ – М15. Валютный инструмент – EUR/JPY. «Коробка» сформирована с диапазоном менее 45 и более 15 пунктов, что по условиям стратегии «EURJPY Breakout Strategy» позволяет нам искать варианты входа в рынок. Наблюдаем за ценой и ждем первого пробития свечой одной из границ нашей «Коробки»:

Свеча пробития закрылась на верхней границе – входим с покупкой.

Свеча пробила нижнюю границу и закрылась – входим с продажей.

Рабочий диапазон у нас ограничен размером самой «Коробки», измеряемым в пунктах. Он равен числу в диапазоне значений от 15 (минимально) до 45 (максимально) пунктов. Работаем в рамках этого диапазона значений. Если по «4-х знаку» у нас формируется «Коробка»:

больше 45 пунктов – торговать не следует.

меньше 15 пунктов, мы также не торгуем.

Все материалы взяты с сайта https://academyfx.ru/article/blogi/3580-ts-eurjpy-breakout-strateg



