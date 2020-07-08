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iMA Trand iChaikin Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
В рынке не может быть более одной позиции одновременно.
Индикатор iMA (Moving Average, MA) даёт направление торговли. При этом направление тренда определяется так: если на протяжении 'MA: trend N Bars' баров индикатор одинаково направлен (визуализацию идеи можно увидеть в пользовательском индикаторе MA Color N Bars ) - значит есть тренд. Если есть тренд - начинаем искать сигналы в направлении тренда, но уже от индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO).
При наличии накопленного убытка работа продолжается увеличенным лотом. Советник отслеживает накопленный убыток - как только просадка по средствам (в процентах от Баланса) достигнет значения 'Equity Threshold Drawdown' - включается мартингейл и будет включен до тех пор, пока Средства (Equity) не превысят Баланс (Balance).
ВНИМАНИЕ: Отслеживание накопленного убытка сбрасывается при перезапуске советника.
При включённом мартингейле каждая последующая позиция открывается увеличенным на 'Coefficient' объёмом. При этом начинают действовать такие ограничения:
- 'Maximum volume of one position (<= '0.0' -> OFF)' - максимальный объём одной позиции
Если это ограничение не даёт возможность открыть позицию - советник возвращается на нулевой цикл: просадка (сохранённая) сбрасывается в ноль. Советник начинает торговать с чистого листа.
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Новый параметр - временной диапазон. Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
- Новый параметр - 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Сигнал:
Проверяем только один вид сигнала: при появлении сигнала закрываем противоположную позицию. Идеальный случай показан на рисунке ниже:
Рис. 1. iMA Trand iChaikin Martingale
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.
Через параметр 'Pips Or Points: ' задаётся методика расчёта для Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"MA vertical shift last intersection Arrow
Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_COLOR_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.
Стратегий по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Можно выбрать одну из двух стратегий. Работа отложенными ордерамиMACD Top Zero Bottom
Индикатор на основе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)