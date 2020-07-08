iMA Trand iChaikin Martingale

Идея торговой стратегии

В рынке не может быть более одной позиции одновременно.



Индикатор iMA (Moving Average, MA) даёт направление торговли. При этом направление тренда определяется так: если на протяжении 'MA: trend N Bars' баров индикатор одинаково направлен (визуализацию идеи можно увидеть в пользовательском индикаторе MA Color N Bars ) - значит есть тренд. Если есть тренд - начинаем искать сигналы в направлении тренда, но уже от индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO).

При наличии накопленного убытка работа продолжается увеличенным лотом. Советник отслеживает накопленный убыток - как только просадка по средствам (в процентах от Баланса) достигнет значения 'Equity Threshold Drawdown' - включается мартингейл и будет включен до тех пор, пока Средства (Equity) не превысят Баланс (Balance).

ВНИМАНИЕ: Отслеживание накопленного убытка сбрасывается при перезапуске советника.

При включённом мартингейле каждая последующая позиция открывается увеличенным на 'Coefficient' объёмом. При этом начинают действовать такие ограничения:

'Maximum volume of one position (<= '0.0' -> OFF)' - максимальный объём одной позиции

Если это ограничение не даёт возможность открыть позицию - советник возвращается на нулевой цикл: просадка (сохранённая) сбрасывается в ноль. Советник начинает торговать с чистого листа.

Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1 Новый параметр ' Trade mode : ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '

: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' ', ' ' и ' ' Новый параметр - временной диапазон. Включается через ' Use time control ' и задаёт временной интервал поиска сигналов от ' Start Hour '::' Start Minute ' до ' End Hour '::' End Minute '. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

' и задаёт временной интервал поиска сигналов от ' '::' ' до ' '::' '. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки Новый параметр - 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга





Сигнал:

Проверяем только один вид сигнала: при появлении сигнала закрываем противоположную позицию. Идеальный случай показан на рисунке ниже:





Рис. 1. iMA Trand iChaikin Martingale





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.

Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.

Через параметр 'Pips Or Points: ' задаётся методика расчёта для Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.