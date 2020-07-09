Simple iCCI Pending combine

Идея торговой стратегии

Выставлять отложенный ордер при получении сигнала от индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Можно выбрать одну из двух стратегий: вход в зону перекупленности/перепроданности или выход из зоны. Зоны задаются через параметры 'CCI: level down' и 'CCI: level up'. Советник можно оптимизировать по типу таймфрейма - за это отвечает 'CCI: timeframe (working timeframe)'. Этот же таймфрейм одновременно является рабочим: например, если задать тип работы 'только в момент рождения нового бара', то этот бар также будет браться с таймфрейма 'CCI: timeframe (working timeframe)'.

Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Pending: Only one pending ')

При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.

iCCI:

Задаются параметры индикатора, значения уровней ('CCI: level down', 'CCI: level up') и тип стратегии ('CCI: strategy'). В 'CCI: timeframe (working timeframe)' устанавливается таймфрейм для индикатора (этот же таймфрейм является рабочим таймфреймом).

Pending Order Parameters:

Параметры работы с отложенными ордерами. Время жизни отложенного ордера задаётся в 'Pending: Expiration, in minutes' (если нужно выключить - например на данном символе не поддерживается данный параметр - просто выставляем его в '0'). Отступ ('Pending: Indent') задаёт минимальный отступ от заданной цены.

ВНИМАНИЕ: параметр 'Pending: Maximum spread' задаёт максимально разрешённый спред. отложенный ордер не будет выставлен до тех пор, пока спред не станет меньше заданного.



'Pending: Only one pending' - в рынке может быть только один отложенный ордер выставленный этим советником (на данном символе с данным 'Magic number'). Если 'Pending: Reverse pending type' выставить в 'true', то при сигнале на выставление Buy stop будет выставлен Sell stop отложенный ордер. Параметр 'Pending: New pending -> delete previous ones' выставленный в 'true' заставляет советник перед выставлением отложенного ордера удалить предыдущие отложенные ордера. Additional features

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки. Рекомендуется применять значение '3'.





Пример двух стратегий при работе внутри бара



