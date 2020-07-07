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MA vertical shift last intersection Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Указать (или отметить) на графике момент, когда цена отошла от индикатора iMA (Moving Average, MA) на расстояние 'Vertical Shift'. Как только такой момент найден на данном баре ставится стрелка и она уже не удаляется с графика - так сказать присутствует память у стрелки.
Расстояние задаётся в points - размер пункта текущего инструмента в валюте котировки. Например для рисунка ниже point равен 0.00001 (пять знаков после запятой).
Рис. 1. MA vertical shift last intersection Arrow
Индикатор отображает линию 'iMA' и два графических буфера: 'MAShiftUp' и 'MAShiftDown'.
Линия 'iMA' построена на графическом стиле DRAW_COLOR_LINE - разноцветная линия. По-умолчанию имеет три цвета: нейтральный и два цвета соответствующих цвету стрелок.
Модификация второй версии 'RSI Arrow Out of Zone EA 2' . Торговая стратегия на основе сигналов пользовательского индикатора 'RSI Arrow Out of Zone EA'МА_Color_HTF
Индикатор на основе Moving Average, который отображается в виде цветной линии или в виде цветных точек с возможностью выбора таймфрейма.
Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"iMA Trand iChaikin Martingale
Торговая стратегия в которой iMA (Moving Average, MA) выступает в качестве фильтра тренда, а iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) даёт сигналы. После пороговой просадки включается Martingale.