Идея индикатора

Указать (или отметить) на графике момент, когда цена отошла от индикатора iMA (Moving Average, MA) на расстояние 'Vertical Shift'. Как только такой момент найден на данном баре ставится стрелка и она уже не удаляется с графика - так сказать присутствует память у стрелки.

Расстояние задаётся в points - размер пункта текущего инструмента в валюте котировки. Например для рисунка ниже point равен 0.00001 (пять знаков после запятой).





Рис. 1. MA vertical shift last intersection Arrow

Индикатор отображает линию 'iMA' и два графических буфера: 'MAShiftUp' и 'MAShiftDown'.

Линия 'iMA' построена на графическом стиле DRAW_COLOR_LINE - разноцветная линия. По-умолчанию имеет три цвета: нейтральный и два цвета соответствующих цвету стрелок.