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RSI Arrow Out of Zone EA 3 - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Это модификация второй версии ( RSI Arrow Out of Zone EA 2 ).
Сигналы
Значок в индикаторном буфере 'Oversold' - сигнал к покупке, значок в индикаторном буфере 'Overbought' - сигнал к продаже.
Рис. 1. RSI Arrow Out of Zone EA
Новое в версии 2:
- Maximum volume of one position (<= '0.0' -> OFF) - максимальный объём одной позиции
- Maximum volume of all positions (<= '0.0' -> OFF) - максимальный объём всех позиций открытых советником
- Maximum number of positions ('0.0' -> OFF) - максимальное количество позиций в рынке открытых советником
Новое в версии 3:
- Нет Стоп лосса, Тейк профита и Трейлинга. Вместо них два новых параметра: 'Profit target' - цель общей прибыли и 'Maximum loss' - максимальный убыток. Оба новых параметра измеряются в деньгах депозита.
- Новый параметр - временной диапазон. Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. ВНИМАНИЕ: временной диапазон не следует применять на таймфреймах более H1
Особенности нового торгового движка:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Новый параметр - временной диапазон. Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. ВНИМАНИЕ: временной диапазон не следует применять на таймфреймах более H1
- Новый параметр - 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
Поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал поиска торговых сигналов задаётся в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Индикатор на основе Moving Average, который отображается в виде цветной линии или в виде цветных точек с возможностью выбора таймфрейма.Engulfing Candlestick EA
Два паттерна поглощения: 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение) и 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение).
Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_COLOR_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.MA Color N Bars
Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"