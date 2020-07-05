Данный индикатор создан на основе Moving Average.

Индикатор отображается на графике в виде цветной линии или в виде цветных точек. Он меняет цвет если значение индикатора уменьшилось или увеличилось по отношению к предыдущему значению, при этом если значение индикатора на определенной свече/баре совпадает со значением на предыдущей свече/баре, то цвет индикатора остается таким же, как и на предыдущей свече/баре. Также индикатор имеет возможность выбора иного Таймфрейма для отображения соответствующей информации на графике, к которому он прикреплён.

Ещё одна особенность индикатора заключается в том, что у него имеется возможность выбора количества знаков цены инструмента, которые используются при расчёте. Например: если цена инструмента состоит из 6 знаков, то установив расчет по 5 знакам, индикатор округляет значение индикатора до 5 знаков (актуально для некоторых инструментов FORTS).





Настройки индикатора

PeriodMA - период Moving Average. MethodMA - метод вычисления выбирается из Simple, Exponential, Smoothed или Linear Weighted. PriceMA - цена выбирается из Close, Open, High, Low и др. стандартных настроек, которые есть у Moving Average в терминале. Shift - сдвиг по горизонтали. StyleMA - отображение в виде линии или точек. PriceSize - количество знаков цены инструмента, которые используются при расчёте. TimeFrames - Тайм Фрейм для расчета значения индикатора: current (график, к которому прикреплён индикатор) и иные Тайм Фреймы, которые имеются в терминале. ColorUp - цвет индикатора при увеличении значения. ColorDown - цвет индикатора при уменьшении значения. LineWidht - толщина линии или точки. ArrowCode - код отображения "точки" на графике (по умолчанию 159).



На картинке 2 индикатора MA_Color_Mtf. Первый показывает Moving Average на Тайм Фрейме 1 минута, второй - берет значения с Тайм Фрейма 10 минут.





P.S. Я не программист, "доработать" индикатор не смогу. Индикатор заказывал в разделе "Фриланс".



