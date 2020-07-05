CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

МА_Color_HTF - индикатор для MetaTrader 5

LeonLexx
LeonLexx

LeonLexx

6 кодов 16 комментариев
Просмотров:
2097
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор создан на основе Moving Average.

Индикатор отображается на графике в виде цветной линии или в виде цветных точек. Он меняет цвет если значение индикатора уменьшилось или увеличилось по отношению к предыдущему значению, при этом если значение индикатора на определенной свече/баре совпадает со значением на предыдущей свече/баре, то цвет индикатора остается таким же, как и на предыдущей свече/баре. Также индикатор имеет возможность выбора иного Таймфрейма для отображения соответствующей информации на графике, к которому он прикреплён.

Ещё одна особенность индикатора заключается в том, что у него имеется возможность выбора количества знаков цены инструмента, которые используются при расчёте. Например: если цена инструмента состоит из 6 знаков, то установив расчет по 5 знакам, индикатор округляет значение индикатора до 5 знаков (актуально для некоторых инструментов FORTS).


Настройки индикатора

PeriodMA - период Moving Average.

MethodMA - метод вычисления выбирается из Simple, Exponential, Smoothed или Linear Weighted.

PriceMA - цена выбирается из Close, Open, High, Low и др. стандартных настроек, которые есть у Moving Average в терминале.

Shift - сдвиг по горизонтали.

StyleMA - отображение в виде линии или точек.

PriceSize - количество знаков цены инструмента, которые используются при расчёте.

TimeFrames - Тайм Фрейм для расчета значения индикатора: current (график, к которому прикреплён индикатор) и иные Тайм Фреймы, которые имеются в терминале.

ColorUp - цвет индикатора при увеличении значения.

ColorDown - цвет индикатора при уменьшении значения.

LineWidht - толщина линии или точки.

ArrowCode - код отображения "точки" на графике (по умолчанию 159).


На картинке 2 индикатора MA_Color_Mtf. Первый показывает Moving Average на Тайм Фрейме 1 минута, второй - берет значения с Тайм Фрейма 10 минут.    


P.S. Я не программист, "доработать" индикатор не смогу. Индикатор заказывал в разделе "Фриланс". 


    Engulfing Candlestick EA Engulfing Candlestick EA

    Два паттерна поглощения: 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение) и 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение).

    Two Highest Rectangle N Bars Two Highest Rectangle N Bars

    Индикатор без индикаторных буферов - работа с двумя графическими объектами: OBJ_RECTANGLE

    RSI Arrow Out of Zone EA 3 RSI Arrow Out of Zone EA 3

    Модификация второй версии 'RSI Arrow Out of Zone EA 2' . Торговая стратегия на основе сигналов пользовательского индикатора 'RSI Arrow Out of Zone EA'

    MA vertical shift last intersection Arrow MA vertical shift last intersection Arrow

    Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_COLOR_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.