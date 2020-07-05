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МА_Color_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Данный индикатор создан на основе Moving Average.
Индикатор отображается на графике в виде цветной линии или в виде цветных точек. Он меняет цвет если значение индикатора уменьшилось или увеличилось по отношению к предыдущему значению, при этом если значение индикатора на определенной свече/баре совпадает со значением на предыдущей свече/баре, то цвет индикатора остается таким же, как и на предыдущей свече/баре. Также индикатор имеет возможность выбора иного Таймфрейма для отображения соответствующей информации на графике, к которому он прикреплён.
Ещё одна особенность индикатора заключается в том, что у него имеется возможность выбора количества знаков цены инструмента, которые используются при расчёте. Например: если цена инструмента состоит из 6 знаков, то установив расчет по 5 знакам, индикатор округляет значение индикатора до 5 знаков (актуально для некоторых инструментов FORTS).
Настройки индикатора
PeriodMA - период Moving Average.
MethodMA - метод вычисления выбирается из Simple, Exponential, Smoothed или Linear Weighted.
PriceMA - цена выбирается из Close, Open, High, Low и др. стандартных настроек, которые есть у Moving Average в терминале.
Shift - сдвиг по горизонтали.
StyleMA - отображение в виде линии или точек.
PriceSize - количество знаков цены инструмента, которые используются при расчёте.
TimeFrames - Тайм Фрейм для расчета значения индикатора: current (график, к которому прикреплён индикатор) и иные Тайм Фреймы, которые имеются в терминале.
ColorUp - цвет индикатора при увеличении значения.
ColorDown - цвет индикатора при уменьшении значения.
LineWidht - толщина линии или точки.
ArrowCode - код отображения "точки" на графике (по умолчанию 159).
На картинке 2 индикатора MA_Color_Mtf. Первый показывает Moving Average на Тайм Фрейме 1 минута, второй - берет значения с Тайм Фрейма 10 минут.
P.S. Я не программист, "доработать" индикатор не смогу. Индикатор заказывал в разделе "Фриланс".
Два паттерна поглощения: 'Bullish Engulfing' (бычье поглощение) и 'Bearish Engulfing' (медвежье поглощение).Two Highest Rectangle N Bars
Индикатор без индикаторных буферов - работа с двумя графическими объектами: OBJ_RECTANGLE
Модификация второй версии 'RSI Arrow Out of Zone EA 2' . Торговая стратегия на основе сигналов пользовательского индикатора 'RSI Arrow Out of Zone EA'MA vertical shift last intersection Arrow
Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_COLOR_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.