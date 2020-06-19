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OsMA Color - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Внести немного оживления в индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь отображение индикатора на базе стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM:
Рис. 1. Индикатор 'OsMA Color'
Volume Change Histogram Alert
Индикатор отслеживает резкое изменение объёма и включает АлертAwesome Oscillator Channel
Отображение индикатора 'Awesome Oscillator' на основном графике в виде двойного канала
iOsMA Pending EA
Выставление отложенных ордеров по сигналам пользовательского индикатора 'OsMA Color'MACD last crossing
Отображение в главном окне уровня цен на котором произошло пересечение нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)