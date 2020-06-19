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Индикаторы

OsMA Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3858
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Идея индикатора

Внести немного оживления в индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь отображение индикатора на базе стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM:

OsMA Color

Рис. 1. Индикатор 'OsMA Color'


    Volume Change Histogram Alert Volume Change Histogram Alert

    Индикатор отслеживает резкое изменение объёма и включает Алерт

    Awesome Oscillator Channel Awesome Oscillator Channel

    Отображение индикатора 'Awesome Oscillator' на основном графике в виде двойного канала

    iOsMA Pending EA iOsMA Pending EA

    Выставление отложенных ордеров по сигналам пользовательского индикатора 'OsMA Color'

    MACD last crossing MACD last crossing

    Отображение в главном окне уровня цен на котором произошло пересечение нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)