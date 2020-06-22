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MACD last crossing - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи стиля рисования DRAW_ARROW зафиксировать на основном графике цену, на которой произошло пересечение нулевой линии индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
При пересечении фиксируется цена High.
Рис. 1. Индикатор MACD last crossing
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Выставление отложенных ордеров по сигналам пользовательского индикатора 'OsMA Color'OsMA Color
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Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)MACD ZigZag
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