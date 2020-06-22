Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_ARROW зафиксировать на основном графике цену, на которой произошло пересечение нулевой линии индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

При пересечении фиксируется цена High.

Рис. 1. Индикатор MACD last crossing