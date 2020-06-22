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Индикаторы

MACD last crossing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2302
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_ARROW зафиксировать на основном графике цену, на которой произошло пересечение нулевой линии индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). 

При пересечении фиксируется цена High.

MACD last crossing

Рис. 1. Индикатор MACD last crossing

    iOsMA Pending EA iOsMA Pending EA

    Выставление отложенных ордеров по сигналам пользовательского индикатора 'OsMA Color'

    OsMA Color OsMA Color

    Модификация стандартного индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь на базе цветной гистограммы

    iSAR EA iSAR EA

    Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    MACD ZigZag MACD ZigZag

    Исследование связи цены и моментов пересечения индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) нулевой линии