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Индикаторы

Awesome Oscillator Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2457
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Попытаться перенести индикатор 'Awesome Oscillator' на основной график. Принцип построения канала: от указанной цены ('Channel: Type of price') вверх и вниз откладывается значение 'Awesome Oscillator' - таким образом канал двойной ширины.

На рисунке ниже индикатор 'Awesome Oscillator' показан только для примера - чтобы можно было сопоставить его значения с индикатором 'Awesome Oscillator Channel'.

Awesome Oscillator Channel

Рис. 1. Awesome Oscillator Channel

    iMACD Multicurrency iMACD Multicurrency

    Мультисимвольная торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    Trading Strategy Trading Strategy

    Торговая стратегия (инвестирование)

    Volume Change Histogram Alert Volume Change Histogram Alert

    Индикатор отслеживает резкое изменение объёма и включает Алерт

    OsMA Color OsMA Color

    Модификация стандартного индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь на базе цветной гистограммы