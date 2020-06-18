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Awesome Oscillator Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Попытаться перенести индикатор 'Awesome Oscillator' на основной график. Принцип построения канала: от указанной цены ('Channel: Type of price') вверх и вниз откладывается значение 'Awesome Oscillator' - таким образом канал двойной ширины.
На рисунке ниже индикатор 'Awesome Oscillator' показан только для примера - чтобы можно было сопоставить его значения с индикатором 'Awesome Oscillator Channel'.
Рис. 1. Awesome Oscillator Channel
Мультисимвольная торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Trading Strategy
Торговая стратегия (инвестирование)
Индикатор отслеживает резкое изменение объёма и включает АлертOsMA Color
Модификация стандартного индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь на базе цветной гистограммы