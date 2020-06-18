Идея индикатора

Попытаться перенести индикатор 'Awesome Oscillator' на основной график. Принцип построения канала: от указанной цены ('Channel: Type of price') вверх и вниз откладывается значение 'Awesome Oscillator' - таким образом канал двойной ширины.

На рисунке ниже индикатор 'Awesome Oscillator' показан только для примера - чтобы можно было сопоставить его значения с индикатором 'Awesome Oscillator Channel'.

Рис. 1. Awesome Oscillator Channel