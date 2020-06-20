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iOsMA Pending EA - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник торгует по сигналам пользовательского индикатора OsMA Color. При появлении сигнала выставляется отложенный ордер.
Сигналы:
Отложенные BUY STOP ордера выставляются только если значение индикатора на текущем баре и на предыдущем ниже нуля, а SELL STOP - только если индикатор выше нуля. Затем сравнивается значение индикатора на текущем баре и на предыдущем. Если есть сигнал проверяется, чтобы не было открытых позиций и выдаётся сигнал на принудительное удаление других отложенных ордеров.
В момент установки отложенного ордера проверяется условие: текущий спред не должен быть выше заданного в 'Pending: Indent' - если спред будет выше, то сигнал будет пропущен и удалён из списка заданий.
Советник проводит поиск сигнала только в момент рождения нового бара.
Рис. 1. Сигналы
Особенности:
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Новый параметр - временной диапазон. Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Модификация стандартного индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь на базе цветной гистограммыVolume Change Histogram Alert
Индикатор отслеживает резкое изменение объёма и включает Алерт
Отображение в главном окне уровня цен на котором произошло пересечение нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)iSAR EA
Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)