iOsMA Pending EA

Идея торговой стратегии

Советник торгует по сигналам пользовательского индикатора OsMA Color. При появлении сигнала выставляется отложенный ордер.

Сигналы:

Отложенные BUY STOP ордера выставляются только если значение индикатора на текущем баре и на предыдущем ниже нуля, а SELL STOP - только если индикатор выше нуля. Затем сравнивается значение индикатора на текущем баре и на предыдущем. Если есть сигнал проверяется, чтобы не было открытых позиций и выдаётся сигнал на принудительное удаление других отложенных ордеров.

В момент установки отложенного ордера проверяется условие: текущий спред не должен быть выше заданного в 'Pending: Indent' - если спред будет выше, то сигнал будет пропущен и удалён из списка заданий.

Советник проводит поиск сигнала только в момент рождения нового бара.

Рис. 1. Сигналы

Особенности:

Новый параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '

' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' ', ' ' и ' ' Новый параметр - временной диапазон. Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.





Дополнительные возможности

Reverse - переворот торгового сигнала





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.