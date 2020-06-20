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iOsMA Pending EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1889
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
OsMA Color.mq5 (14.29 KB) просмотр
iOsMA Pending EA.mq5 (112.04 KB) просмотр
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Идея торговой стратегии

Советник торгует по сигналам пользовательского индикатора OsMA ColorПри появлении сигнала выставляется отложенный ордер.

Сигналы:

Отложенные BUY STOP ордера выставляются только если значение индикатора на текущем баре и на предыдущем ниже нуля, а SELL STOP - только если индикатор выше нуля. Затем сравнивается значение индикатора на текущем баре и на предыдущем. Если есть сигнал проверяется, чтобы не было открытых позиций и выдаётся сигнал на принудительное удаление других отложенных ордеров.

В момент установки отложенного ордера проверяется условие: текущий спред не должен быть выше заданного в 'Pending: Indent' - если спред будет выше, то сигнал будет пропущен и удалён из списка заданий.

Советник проводит поиск сигнала только в момент рождения нового бара.

iOsMA Pending EA

Рис. 1. Сигналы

Особенности:

  • Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
  • Новый параметр - временной диапазон. Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и  'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно выставлять временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон Включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки.


Дополнительные возможности

    • Reverse - переворот торгового сигнала


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    OsMA Color OsMA Color

    Модификация стандартного индикатора iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) - теперь на базе цветной гистограммы

    Volume Change Histogram Alert Volume Change Histogram Alert

    Индикатор отслеживает резкое изменение объёма и включает Алерт

    MACD last crossing MACD last crossing

    Отображение в главном окне уровня цен на котором произошло пересечение нуля индикатором iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    iSAR EA iSAR EA

    Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)