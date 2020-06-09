Идея помощника

На основе размера прошлого дневного бара вычислить шаг трейлинга на текущем символе. Размер бара берётся как High - Low. Полученный размер делится на 24 части.

В советнике теперь можно задать минимальный размер трейлинга - на тот случай, если после расчёта шаг трейлинга окажется очень маленьким. В остальном работа аналогична советнику Day Trailing: