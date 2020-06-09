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Previous Day Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1957
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея помощника

На основе размера прошлого дневного бара вычислить шаг трейлинга на текущем символе. Размер бара берётся как High - Low. Полученный размер делится на 24 части. 

В советнике теперь можно задать минимальный размер трейлинга - на тот случай, если после расчёта шаг трейлинга окажется очень маленьким. В остальном работа аналогична советнику Day Trailing:

Day Trailing

    Accelerator Oscillator and Volumes ARROW Accelerator Oscillator and Volumes ARROW

    Интерпретация показаний индикаторов iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW

    Accelerator Oscillator ARROW Accelerator Oscillator ARROW

    Интерпретация показаний индикатора iAC (Accelerator Oscillator, AC) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW

    Adaptive Moving Average ARROW Adaptive Moving Average ARROW

    Индикатор отображает на главном графике, при помощи значком, как расположена цена Close бара относительно индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA)

    Volume Change Histogram Volume Change Histogram

    Индикатор отслеживает резкое изменение объёма