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Previous Day Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Идея помощника
На основе размера прошлого дневного бара вычислить шаг трейлинга на текущем символе. Размер бара берётся как High - Low. Полученный размер делится на 24 части.
В советнике теперь можно задать минимальный размер трейлинга - на тот случай, если после расчёта шаг трейлинга окажется очень маленьким. В остальном работа аналогична советнику Day Trailing:
Интерпретация показаний индикаторов iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROWAccelerator Oscillator ARROW
Интерпретация показаний индикатора iAC (Accelerator Oscillator, AC) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW
Индикатор отображает на главном графике, при помощи значком, как расположена цена Close бара относительно индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA)Volume Change Histogram
Индикатор отслеживает резкое изменение объёма