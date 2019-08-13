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Day Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип трейлинга:
Расстояние между High и Low текущего дня делится на 24 части - таким образом получается шаг трейлинга.
4
Работает на текущем символе, при этом уникальный идентификатор (magic) не учитывается.
Weighted WCCI
Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.Virtual Equity Balans Stop
Утилита: фиксирует текущий убыток через открытие противоположных позиций
iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame
Торговая стратегия на нескольких символах и нескольких таймрфеймахPending orders Three sessions Breakeven
Работа с отложенными Stop ордерами. Общий безубыток