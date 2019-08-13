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Day Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1656
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип трейлинга:

Расстояние между High и Low текущего дня делится на 24 части - таким образом получается шаг трейлинга. 

Day Trailing4

Работает на текущем символе, при этом уникальный идентификатор (magic) не учитывается.

    Weighted WCCI Weighted WCCI

    Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.

    Virtual Equity Balans Stop Virtual Equity Balans Stop

    Утилита: фиксирует текущий убыток через открытие противоположных позиций

    iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame iMA MultiCurrency Multi-TimeFrame

    Торговая стратегия на нескольких символах и нескольких таймрфеймах

    Pending orders Three sessions Breakeven Pending orders Three sessions Breakeven

    Работа с отложенными Stop ордерами. Общий безубыток