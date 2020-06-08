CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Accelerator Oscillator ARROW - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1835
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Визуализировать индикатор iAC (Accelerator Oscillator, AC) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW на графике. Индикатор 'Accelerator Oscillator ARROW' отображает цветные значки (изменение цвета в той же зависимости, что и у 'Awesome Oscillator').

Индикатор имеет два буфера:

  • 'AC Up' - он отображается если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается выше нулевой линии
  • 'AC Down' - если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается ниже нулевой линии


Пример (для наглядности работы) двух индикаторов на графике - стандартный 'Awesome Oscillator' в подокне и 'Accelerator Oscillator ARROW' в окне графика:

Accelerator Oscillator ARROW

Рис. 1. Индикатор 'Accelerator Oscillator ARROW'

    iMACD Top Bottom Pending iMACD Top Bottom Pending

    Работа отложенными ордерами, сигналы от пользовательского индикатора "MACD Top Bottom"

    Trend Lines Last Two Days Trend Lines Last Two Days

    Визуализировать тренд по ценам High и Low двух последних (полностью закрытых) дней.

    Accelerator Oscillator and Volumes ARROW Accelerator Oscillator and Volumes ARROW

    Интерпретация показаний индикаторов iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW

    Previous Day Trailing Previous Day Trailing

    Советник-помощник. Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low прошлого дня