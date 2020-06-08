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Accelerator Oscillator ARROW - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Визуализировать индикатор iAC (Accelerator Oscillator, AC) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW на графике. Индикатор 'Accelerator Oscillator ARROW' отображает цветные значки (изменение цвета в той же зависимости, что и у 'Awesome Oscillator').
Индикатор имеет два буфера:
- 'AC Up' - он отображается если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается выше нулевой линии
- 'AC Down' - если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается ниже нулевой линии
Пример (для наглядности работы) двух индикаторов на графике - стандартный 'Awesome Oscillator' в подокне и 'Accelerator Oscillator ARROW' в окне графика:
Рис. 1. Индикатор 'Accelerator Oscillator ARROW'
Работа отложенными ордерами, сигналы от пользовательского индикатора "MACD Top Bottom"Trend Lines Last Two Days
Визуализировать тренд по ценам High и Low двух последних (полностью закрытых) дней.
Интерпретация показаний индикаторов iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROWPrevious Day Trailing
Советник-помощник. Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low прошлого дня