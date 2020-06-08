Идея индикатора

Визуализировать индикатор iAC (Accelerator Oscillator, AC) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW на графике. Индикатор 'Accelerator Oscillator ARROW' отображает цветные значки (изменение цвета в той же зависимости, что и у 'Awesome Oscillator').

Индикатор имеет два буфера:

'AC Up' - он отображается если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается выше нулевой линии

нулевой линии 'AC Down' - если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается ниже нулевой линии





Пример (для наглядности работы) двух индикаторов на графике - стандартный 'Awesome Oscillator' в подокне и 'Accelerator Oscillator ARROW' в окне графика:





Рис. 1. Индикатор 'Accelerator Oscillator ARROW'