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Индикаторы

Adaptive Moving Average ARROW - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2206
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW отобразить как расположена цена закрытия бара относительно индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA). По-умолчанию, если цена Close расположена выше индикатора - отображается значок (задаётся в параметре 'Arrow: code') синего цвета, если ниже - красного

Adaptive Moving Average ARROW

Рис. 1. Adaptive Moving Average ARROW


    Previous Day Trailing Previous Day Trailing

    Советник-помощник. Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low прошлого дня

    Accelerator Oscillator and Volumes ARROW Accelerator Oscillator and Volumes ARROW

    Интерпретация показаний индикаторов iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW

    Volume Change Histogram Volume Change Histogram

    Индикатор отслеживает резкое изменение объёма

    iStochastic Trade Time Any TimeFrame iStochastic Trade Time Any TimeFrame

    Торговая стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).