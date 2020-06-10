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Adaptive Moving Average ARROW - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW отобразить как расположена цена закрытия бара относительно индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA). По-умолчанию, если цена Close расположена выше индикатора - отображается значок (задаётся в параметре 'Arrow: code') синего цвета, если ниже - красного
Рис. 1. Adaptive Moving Average ARROW
Previous Day Trailing
Советник-помощник. Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low прошлого дняAccelerator Oscillator and Volumes ARROW
Интерпретация показаний индикаторов iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW
Volume Change Histogram
Индикатор отслеживает резкое изменение объёмаiStochastic Trade Time Any TimeFrame
Торговая стратегия по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).