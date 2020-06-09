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Accelerator Oscillator and Volumes ARROW - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Визуализировать два индикатора (iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes)) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW на графике. Для экономии места на графике и для удобства наблюдения сразу за тремя параметрами: цвет текущего бара, цвет индикатора Accelerator Oscillator и цвет индикатора Volumes.
Индикатор 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW' отображает цветные значки отдельно для Accelerator Oscillator и для Volumes (изменение цвета в той же зависимости, что и у 'Awesome Oscillator' и у 'Volumes').
Индикатор имеет четыре буфера:
- 'AC Up' - он отображается если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается выше нулевой линии
- 'Volumes Up' - отображается выше и ниже 'AC Up'
- 'AC Down' - если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается ниже нулевой линии
- 'Volumes Up' - отображается выше и ниже 'AC Down'
Пример (для наглядности работы) трёх индикаторов на графике - стандартный 'Awesome Oscillator' в подокне, стандартный 'Volumes' в подокне и 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW' в окне графика:
Рис. 1. Индикатор 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW'
Интерпретация показаний индикатора iAC (Accelerator Oscillator, AC) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROWiMACD Top Bottom Pending
Работа отложенными ордерами, сигналы от пользовательского индикатора "MACD Top Bottom"
Советник-помощник. Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low прошлого дняAdaptive Moving Average ARROW
Индикатор отображает на главном графике, при помощи значком, как расположена цена Close бара относительно индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA)