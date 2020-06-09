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Индикаторы

Accelerator Oscillator and Volumes ARROW - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2357
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Визуализировать два индикатора (iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes)) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW на графике. Для экономии места на графике и для удобства наблюдения сразу за тремя параметрами: цвет текущего бара, цвет индикатора Accelerator Oscillator и цвет индикатора Volumes.

Индикатор 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW' отображает цветные значки отдельно для Accelerator Oscillator и для Volumes (изменение цвета в той же зависимости, что и у 'Awesome Oscillator' и у 'Volumes').

Индикатор имеет четыре буфера:

  • 'AC Up' - он отображается если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается  выше нулевой линии
  • 'Volumes Up' - отображается выше и ниже 'AC Up'
  • 'AC Down' - если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается  ниже нулевой линии
  • 'Volumes Up' - отображается выше и ниже 'AC Down'


Пример (для наглядности работы) трёх индикаторов на графике - стандартный 'Awesome Oscillator' в подокне, стандартный 'Volumes' в подокне и 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW' в окне графика:

Accelerator Oscillator and Volumes ARROW

Рис. 1. Индикатор 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW'

    Accelerator Oscillator ARROW Accelerator Oscillator ARROW

    Интерпретация показаний индикатора iAC (Accelerator Oscillator, AC) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW

    iMACD Top Bottom Pending iMACD Top Bottom Pending

    Работа отложенными ордерами, сигналы от пользовательского индикатора "MACD Top Bottom"

    Previous Day Trailing Previous Day Trailing

    Советник-помощник. Трейлинг с шагом зависящим от расстояния между High и Low прошлого дня

    Adaptive Moving Average ARROW Adaptive Moving Average ARROW

    Индикатор отображает на главном графике, при помощи значком, как расположена цена Close бара относительно индикатора iAMA (Adaptive Moving Average, AMA)