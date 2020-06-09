Идея индикатора

Визуализировать два индикатора (iAC (Accelerator Oscillator, AC) и iVolumes (Volumes)) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW на графике. Для экономии места на графике и для удобства наблюдения сразу за тремя параметрами: цвет текущего бара, цвет индикатора Accelerator Oscillator и цвет индикатора Volumes.

Индикатор 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW' отображает цветные значки отдельно для Accelerator Oscillator и для Volumes (изменение цвета в той же зависимости, что и у 'Awesome Oscillator' и у 'Volumes').

Индикатор имеет четыре буфера:

' AC Up ' - он отображается если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается выше нулевой линии

' - он отображается если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается нулевой линии ' Volumes Up ' - отображается выше и ниже ' AC Up '

' - отображается выше и ниже ' ' ' AC Down ' - если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается ниже нулевой линии

' - если индикатор 'Awesome Oscillator' располагается нулевой линии 'Volumes Up' - отображается выше и ниже 'AC Down'





Пример (для наглядности работы) трёх индикаторов на графике - стандартный 'Awesome Oscillator' в подокне, стандартный 'Volumes' в подокне и 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW' в окне графика:





Рис. 1. Индикатор 'Accelerator Oscillator and Volumes ARROW'