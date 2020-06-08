iMACD Top Bottom Pending

Идея торговой стратегии

Советник, на основе сигналов от пользовательского индикатора MACD Top Bottom, выставляет отложенные stop лимитные ордера. Для этого цена должна отойти от индикатора на минимальное расстояние 'Price offset'. Пример, когда цена отошла на расстояние 'Price offset' - сигналы для выставления отложенных Buy stop отложенных ордеров на уровне линии 'Top':

Рис. 1. Минимальное расстояние 'Price offset'

Таким образом сигнал формируется когда есть откат цены и мы ожидаем, что цена, после отката, вернётся и мощно пробьёт уровень. Обратите внимание, что советник будет проверять чтобы текущий спред (разница между ценой Ask и Bid) была не больше заданной величины 'Pending: Maximum spread'.





Удаление отложенных ордеров:

Стратегия подразумевает наличие в рынке только одного отложенного ордера, но на всякий случай, уточню моменты когда отложенные ордера удаляются:

появилась позиция

на текущем баре поменялось значение индикатора (был 'Top' - стал 'Bottom' или наоборот: был 'Bottom', а стал 'Top')





Пример выставления отложенного Buy stop ордера:

Рис. 2. Выставляем отложенный Buy stop ордер





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.