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Индикаторы

Bollinger Bands Levels Fills - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2512
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Добавление к стандартному индикатору Bollinger Bands стиля рисования DRAW_FILLING. Добавляется два уровня - в результате образуются две зоны заливки:

  • верхняя между 'Bands upper' + 'Level Up' и 'Bands upper' 
  • нижняя между 'Bands lower' и 'Bands lower' - 'Level Down'

В итоге получаем две зоны заливки для визуализации наибольших выбросов цены через границы индикатора.

Bollinger Bands Levels Fills

Рис. 1. Индикатор 'Bollinger Bands Levels Fills'

    iMA Close after N crossing iMA Close after N crossing

    Стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average). Закрытие через N баров после пересечения. Выбор режима: 'открытие и закрытие' или только 'закрытие'

    iRVI iDEMA EA iRVI iDEMA EA

    Торговая стратегия на осцилляторе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и на трендовом индикаторе iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)

    Trend Lines Last Two Days Trend Lines Last Two Days

    Визуализировать тренд по ценам High и Low двух последних (полностью закрытых) дней.

    iMACD Top Bottom Pending iMACD Top Bottom Pending

    Работа отложенными ордерами, сигналы от пользовательского индикатора "MACD Top Bottom"