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Bollinger Bands Levels Fills - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Добавление к стандартному индикатору Bollinger Bands стиля рисования DRAW_FILLING. Добавляется два уровня - в результате образуются две зоны заливки:
- верхняя между 'Bands upper' + 'Level Up' и 'Bands upper'
- нижняя между 'Bands lower' и 'Bands lower' - 'Level Down'
В итоге получаем две зоны заливки для визуализации наибольших выбросов цены через границы индикатора.
Рис. 1. Индикатор 'Bollinger Bands Levels Fills'
Стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average). Закрытие через N баров после пересечения. Выбор режима: 'открытие и закрытие' или только 'закрытие'iRVI iDEMA EA
Торговая стратегия на осцилляторе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и на трендовом индикаторе iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)
Визуализировать тренд по ценам High и Low двух последних (полностью закрытых) дней.iMACD Top Bottom Pending
Работа отложенными ордерами, сигналы от пользовательского индикатора "MACD Top Bottom"