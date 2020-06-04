Bollinger Bands Levels Fills

Стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average). Закрытие через N баров после пересечения. Выбор режима: 'открытие и закрытие' или только 'закрытие'

Торговая стратегия на осцилляторе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и на трендовом индикаторе iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)