Идея торговой стратегии

Это утилита в виде панели помогает выставлять отложенные ордера по минимальным и максимальных ценам предыдущего бара на таймфрейме 'Timeframe' указанном в настройках. Для облегчения задачи панель всегда размещает две горизонтальные линии ('Min Previous Bar' и 'Max Previous Bar') на минимуме и максимуме предыдущего бара с заданного таймфрейма.

В рынке не может быть больше двух отложенных ордеров выставленных на текущем символе данным советником. При срабатывании одного отложенного ордера, второй удаляется. При выдаче команды на размещение сначала будут удалены предыдущие отложенные ордера.

В настройках также можно установить торговые параметры: 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отложенного ордера можно задать 'Expiration', 'Indent' и 'Maximum spread'

Сама панель выполнена на базе класса CDialog и содержит только две кнопки: 'Place' и 'Delete'. Клик на 'Place' выдаёт приказ разместить два отложенных ордера - Buy stop и Sell stop.

ВНИМАНИЕ:

отложенный ордер может не разместиться если:

текущий спред больше, чем заданный в ' Maximum spread ' - в таком случае задание аннулируется и производится попытка удалить все отложенные ордера

' - в таком случае задание аннулируется и производится попытка удалить все отложенные ордера произошла ошибка размещения - также задание аннулируется и производится попытка удалить все отложенные ордера

Клик на 'Delete' выдаёт приказ на удаление всех отложенных ордеров.





Архив "Pending Min Max Previous Bar Panel.zip" необходимо распаковать в отдельную папку в папку MQL5/Experts.

Содержание архива:

Pending Min Max Previous Bar Panel.mq5 - советник

TradingEngine31.mqh - торговый класс

TradingEngineEnums

Разместите файлы в папки: Файл Папка назначения Pending Min Max Previous Bar Panel.mq5 [data folder]\MQL5\Experts\Pending Min Max Previous Bar Panel\ TradingEngine31.mqh [data folder]\MQL5\Experts\Pending Min Max Previous Bar Panel\ TradingEngineEnums.mqh [data folder]\MQL5\Experts\Pending Min Max Previous Bar Panel\











