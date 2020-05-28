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Индикаторы

Alligator iFrAMA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2136
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Заменить в индикаторе Alligator расчёт линий: вместо iMA (Moving Average, MA) использовать iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA).

Для сравнения - индикатор 'Alligator iFrAMA' и обычный 'Alligator':

Alligator iFrAMA

Рис. 1. Индикатор 'Alligator iFrAMA'


Alligator

Рис. 2. Индикатор 'Alligator '

    Opposite trade 2 Opposite trade 2

    Утилита - переворачивает позицию открытую вручную

    Non Lag Relative Strength Index EA Non Lag Relative Strength Index EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору Non Lag Relative Strength Index

    Wilson Relative Price Channel EA Wilson Relative Price Channel EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Wilson Relative Price Channel - mod'

    Pending Min Max Previous Bar Panel Pending Min Max Previous Bar Panel

    Панель-утилита: выставляет отложенные ордера по минимуму и максимуму предыдущего бара на указанном таймфрейме. Панель выполнена на базе класса CDialog.