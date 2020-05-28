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Alligator iFrAMA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Заменить в индикаторе Alligator расчёт линий: вместо iMA (Moving Average, MA) использовать iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA).
Для сравнения - индикатор 'Alligator iFrAMA' и обычный 'Alligator':
Рис. 1. Индикатор 'Alligator iFrAMA'
Рис. 2. Индикатор 'Alligator '
Opposite trade 2
Утилита - переворачивает позицию открытую вручнуюNon Lag Relative Strength Index EA
Стратегия по пользовательскому индикатору Non Lag Relative Strength Index
Wilson Relative Price Channel EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Wilson Relative Price Channel - mod'Pending Min Max Previous Bar Panel
Панель-утилита: выставляет отложенные ордера по минимуму и максимуму предыдущего бара на указанном таймфрейме. Панель выполнена на базе класса CDialog.