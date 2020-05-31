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Daily Trading Statistics - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3298
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Идея утилиты

Утилита отображает (при помощи четырёх графических объектов OBJ_LABEL) торговую статистику за день.

Отображает:

  • Trades of day - количество сделок за день
  • Wining trade - прибыль за день (в валюте торгового счёта)
  • Losing tyrade - убыток за день (в валюте торгового счёта)
  • Total profit - итоговая прибыль за день (в валюте торгового счёта)

Каждый объект можно гибко настраивать - задавать отступ по вертикале, размер и тип шрифта, цвет ...

Интервал обновления статистики задаётся в 'Refresh statistics' - правило работы: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Daily Trading Statistics

Рис. 1. Вид работающей утилиты

    Pending Min Max Previous Bar Panel Pending Min Max Previous Bar Panel

    Панель-утилита: выставляет отложенные ордера по минимуму и максимуму предыдущего бара на указанном таймфрейме. Панель выполнена на базе класса CDialog.

    Wilson Relative Price Channel EA Wilson Relative Price Channel EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Wilson Relative Price Channel - mod'

    RSI Alert In to the Zone RSI Alert In to the Zone

    Выдача алерта и воспроизведение звука, когда индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится в зоне

    GFilter EA GFilter EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору GFilter