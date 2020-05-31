Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Daily Trading Statistics - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3298
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея утилиты
Утилита отображает (при помощи четырёх графических объектов OBJ_LABEL) торговую статистику за день.
Отображает:
- Trades of day - количество сделок за день
- Wining trade - прибыль за день (в валюте торгового счёта)
- Losing tyrade - убыток за день (в валюте торгового счёта)
- Total profit - итоговая прибыль за день (в валюте торгового счёта)
Каждый объект можно гибко настраивать - задавать отступ по вертикале, размер и тип шрифта, цвет ...
Интервал обновления статистики задаётся в 'Refresh statistics' - правило работы: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Рис. 1. Вид работающей утилиты
Панель-утилита: выставляет отложенные ордера по минимуму и максимуму предыдущего бара на указанном таймфрейме. Панель выполнена на базе класса CDialog.Wilson Relative Price Channel EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Wilson Relative Price Channel - mod'
Выдача алерта и воспроизведение звука, когда индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится в зонеGFilter EA
Стратегия по пользовательскому индикатору GFilter