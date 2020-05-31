Daily Trading Statistics

Идея утилиты

Утилита отображает (при помощи четырёх графических объектов OBJ_LABEL) торговую статистику за день.

Отображает:

Trades of day - количество сделок за день

- количество сделок за день Wining trade - прибыль за день (в валюте торгового счёта)

- прибыль за день (в валюте торгового счёта) Losing tyrade - убыток за день (в валюте торгового счёта)

- убыток за день (в валюте торгового счёта) Total profit - итоговая прибыль за день (в валюте торгового счёта)

Каждый объект можно гибко настраивать - задавать отступ по вертикале, размер и тип шрифта, цвет ...

Интервал обновления статистики задаётся в 'Refresh statistics' - правило работы: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Рис. 1. Вид работающей утилиты