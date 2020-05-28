Wilson Relative Price Channel EA

Идея торговой стратегии

Советник по пользовательскому индикатору Wilson Relative Price Channel - mod

Из описания индикатора: "Индикатор основан на классическом RSI и отображает три зоны, включая зону перекупленности, зону перепроданности и нейтральную зону, которая находится между зонами перекупленности и перепроданности"





Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #1, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #2

' больше или равно '10') текущий бар - бар #1, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #2 Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'





Сигналы для торговли:

В данной стратегии выбраны такие сигналы индикатора:

пересечение снизу-вверх нижней линии 'Lower filling' - сигнал для открытия BUY позиции







пересечение сверху-вниз верхней линии 'Upper filling' - сигнал для открытия SELL позиции









Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.