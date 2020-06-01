RSI Alert In to the Zone

Идея индикатора

Выдать Алерт и проиграть звук, если индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится в зоне перепроданности или в зоне перекупленности. В индикаторе нет проверки на пересечение линии - в индикаторе проверяется условие на нахождение в зоне.

Уровень зон задаётся в параметрах 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'. При нахождении индикатора выше уровня 'RSI: Value Level Down' воспроизводится звук 'Signal Below 'Value Level Down': Sound Name', при нахождении ниже уровня 'RSI: Value Level Up' будет проигран звук 'Signal Above 'Value Level Up': Sound Name'.

Настройки паузы между сигналами и количество сигналов настраиваются для бара. На новом баре счётчик сбрасывается и сигналы могут быть проиграны снова. Пример нахождения индикатора выше уровня 'RSI: Value Level Down':

Рис. 1. Индикатор выше уровня 'RSI: Value Level Down

и результат выполнения (в Журнале проигрывание звука не отображается, зато в Журнале отображается Алерт)