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RSI Alert In to the Zone - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Выдать Алерт и проиграть звук, если индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится в зоне перепроданности или в зоне перекупленности. В индикаторе нет проверки на пересечение линии - в индикаторе проверяется условие на нахождение в зоне.
Уровень зон задаётся в параметрах 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'. При нахождении индикатора выше уровня 'RSI: Value Level Down' воспроизводится звук 'Signal Below 'Value Level Down': Sound Name', при нахождении ниже уровня 'RSI: Value Level Up' будет проигран звук 'Signal Above 'Value Level Up': Sound Name'.
Настройки паузы между сигналами и количество сигналов настраиваются для бара. На новом баре счётчик сбрасывается и сигналы могут быть проиграны снова. Пример нахождения индикатора выше уровня 'RSI: Value Level Down':
Рис. 1. Индикатор выше уровня 'RSI: Value Level Down
и результат выполнения (в Журнале проигрывание звука не отображается, зато в Журнале отображается Алерт)
2020.06.01 11:52:07.868 2020.02.03 00:02:30 Alert: RSI (82.54), Above 'Value Level Up' (65.00) 2020.06.01 11:52:07.868 2020.02.03 00:03:30 Alert: RSI (78.04), Above 'Value Level Up' (65.00) 2020.06.01 11:52:07.870 2020.02.03 00:04:00 Alert: RSI (78.04), Above 'Value Level Up' (65.00) 2020.06.01 11:52:17.883 2020.02.03 01:00:00 Alert: RSI (70.75), Above 'Value Level Up' (65.00) 2020.06.01 11:52:17.955 2020.02.03 01:00:11 Alert: RSI (71.26), Above 'Value Level Up' (65.00) 2020.06.01 11:52:17.999 2020.02.03 01:00:22 Alert: RSI (71.67), Above 'Value Level Up' (65.00)
Утилита: отображает статистику торговли за день. Работа при помощи графических объектов OBJ_LABELPending Min Max Previous Bar Panel
Панель-утилита: выставляет отложенные ордера по минимуму и максимуму предыдущего бара на указанном таймфрейме. Панель выполнена на базе класса CDialog.
Стратегия по пользовательскому индикатору GFilterFiboPiv для MT5
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