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Индикаторы

RSI Alert In to the Zone - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3835
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Выдать Алерт и проиграть звук, если индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) находится в зоне перепроданности или в зоне перекупленности. В индикаторе нет проверки на пересечение линии - в индикаторе проверяется условие на нахождение в зоне.

Уровень зон задаётся в параметрах 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'. При нахождении индикатора выше уровня 'RSI: Value Level Down' воспроизводится звук 'Signal Below 'Value Level Down':  Sound Name', при нахождении ниже уровня 'RSI: Value Level Up' будет проигран звук 'Signal Above 'Value Level Up':  Sound Name'.

Настройки паузы между сигналами и количество сигналов настраиваются для бара. На новом баре счётчик сбрасывается и сигналы могут быть проиграны снова. Пример нахождения индикатора выше уровня 'RSI: Value Level Down':

RSI Alert In to the Zone

Рис. 1. Индикатор выше уровня 'RSI: Value Level Down

и результат выполнения (в Журнале проигрывание звука не отображается, зато в Журнале отображается Алерт)

2020.06.01 11:52:07.868 2020.02.03 00:02:30   Alert: RSI (82.54), Above 'Value Level Up' (65.00)
2020.06.01 11:52:07.868 2020.02.03 00:03:30   Alert: RSI (78.04), Above 'Value Level Up' (65.00)
2020.06.01 11:52:07.870 2020.02.03 00:04:00   Alert: RSI (78.04), Above 'Value Level Up' (65.00)
2020.06.01 11:52:17.883 2020.02.03 01:00:00   Alert: RSI (70.75), Above 'Value Level Up' (65.00)
2020.06.01 11:52:17.955 2020.02.03 01:00:11   Alert: RSI (71.26), Above 'Value Level Up' (65.00)
2020.06.01 11:52:17.999 2020.02.03 01:00:22   Alert: RSI (71.67), Above 'Value Level Up' (65.00)
    Daily Trading Statistics Daily Trading Statistics

    Утилита: отображает статистику торговли за день. Работа при помощи графических объектов OBJ_LABEL

    Pending Min Max Previous Bar Panel Pending Min Max Previous Bar Panel

    Панель-утилита: выставляет отложенные ордера по минимуму и максимуму предыдущего бара на указанном таймфрейме. Панель выполнена на базе класса CDialog.

    GFilter EA GFilter EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору GFilter

    FiboPiv для MT5 FiboPiv для MT5

    Порт индикатора FiboPiv_v2 на платформу МТ5