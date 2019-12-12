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Four Timeframes - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1925
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник проверяет направление бара #0 (это самый правый бар, который Вы видите на графике) сразу на четырёх таймфреймах  Timeframe #1Timeframe #2Timeframe #3 и Timeframe #4. Если все четыре бара направлены в одну сторону - это будет торговым сигналом для открытия позиции.

Нюансы работы:

Проверка сигнала производится (по-возможности) раз в 10 секунд. Вы рынке не может быть более одной позиции.

Торговые сигналы:

Все четыре бара бычьи - это сигнал к открытию позиции BUY, все четыре бара медвежьи - откроется позиция SELL.

Four Timeframes


Подробнее о настройках советника:

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      exp_Amstell Revers exp_Amstell Revers

      Версия советника exp_Amstell с реверсивными сигналами

      Pending Specified Time OHLC Max Min Pending Specified Time OHLC Max Min

      Работа отложенными Stop ордерами. Выставление отложенным ордеров в заданное время. Расчёт экстремумов цен за определённое количество баров.

      Pending OHLC Breaking Max Min Pending OHLC Breaking Max Min

      Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...

      Daily Target Daily Target

      Советник отслеживает уровень прибыли (в деньгах) за указанное количество дней