Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Four Timeframes - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1925
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Советник проверяет направление бара #0 (это самый правый бар, который Вы видите на графике) сразу на четырёх таймфреймах Timeframe #1, Timeframe #2, Timeframe #3 и Timeframe #4. Если все четыре бара направлены в одну сторону - это будет торговым сигналом для открытия позиции.
Нюансы работы:
Проверка сигнала производится (по-возможности) раз в 10 секунд. Вы рынке не может быть более одной позиции.
Торговые сигналы:
Все четыре бара бычьи - это сигнал к открытию позиции BUY, все четыре бара медвежьи - откроется позиция SELL.
Подробнее о настройках советника:
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Версия советника exp_Amstell с реверсивными сигналамиPending Specified Time OHLC Max Min
Работа отложенными Stop ордерами. Выставление отложенным ордеров в заданное время. Расчёт экстремумов цен за определённое количество баров.
Работа отложенными Stop ордерами. Поиск максимума и минимума от .. до ...Daily Target
Советник отслеживает уровень прибыли (в деньгах) за указанное количество дней