Four Timeframes

Идея торговой стратегии

Советник проверяет направление бара #0 (это самый правый бар, который Вы видите на графике) сразу на четырёх таймфреймах Timeframe #1, Timeframe #2, Timeframe #3 и Timeframe #4. Если все четыре бара направлены в одну сторону - это будет торговым сигналом для открытия позиции.

Нюансы работы:

Проверка сигнала производится (по-возможности) раз в 10 секунд. Вы рынке не может быть более одной позиции.

Торговые сигналы:

Все четыре бара бычьи - это сигнал к открытию позиции BUY, все четыре бара медвежьи - откроется позиция SELL.









Подробнее о настройках советника:

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.